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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1822182318241825

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:42

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:
Спасает только надежда на вернувшихся 1 млн заробитчан. Которые (сюрприз-сюрприз) не смогут уехать обратно мыть итальянские дупы. Из своих сел они начнут штурмовать крупные города в поисках работы.

люди туда ехали по нужде чтобы детям и внукам что-то дать, можно и поуважительнее. государство их выпихнуло и они правильно сделали, не имея перспектив тут.
и да, со временем будут желающие на аренду. вопрос только в ее цене. зп, как уже видно, проседают капитально.

так это же отличные новости
стройки резко стартанут в погоне за рОкетой
да и мне кстати ремонт нужно делать)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:51

  investorkiev написав:
  UA написав:В этом году:
- иностранные студенты поступать в украинские ВУЗы не приедут
- по причине демографии количество украинских абитуриентов на исторических минимумах
- туризм и следовательно посуточники - всё
- сколько рабочих мест останется в Киеве по сравнению с докарантинным периодом? 90%-80%-70%?
Давайте поговорим о перспективах аренды в 2020 году))


Спасает только надежда на вернувшихся 1 млн заробитчан. Которые (сюрприз-сюрприз) не смогут уехать обратно мыть итальянские дупы. Из своих сел они начнут штурмовать крупные города в поисках работы.

Штурмовать то будут. Но с каким результатом?
Есть предположение, что общепит в 2020 году так и не откроется.
В Польше тоже кризис :mrgreen:
https://journalist.today/smi-polsha-sto ... ukraincev/
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:28

На Печерске в Киеве "суточный" квартирант разгромил жилье и выкрал технику

https://strana.ua/news/261158-v-kieve-n ... al-ee.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 08:32

Вот потому и надо брать ДОРОГО за арендную плату и задаток!!!
Если сникнет парус -
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Investor_K
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