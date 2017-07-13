Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: Спасает только надежда на вернувшихся 1 млн заробитчан. Которые (сюрприз-сюрприз) не смогут уехать обратно мыть итальянские дупы. Из своих сел они начнут штурмовать крупные города в поисках работы.
люди туда ехали по нужде чтобы детям и внукам что-то дать, можно и поуважительнее. государство их выпихнуло и они правильно сделали, не имея перспектив тут. и да, со временем будут желающие на аренду. вопрос только в ее цене. зп, как уже видно, проседают капитально.
так это же отличные новости стройки резко стартанут в погоне за рОкетой да и мне кстати ремонт нужно делать)
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UA написав:В этом году: - иностранные студенты поступать в украинские ВУЗы не приедут - по причине демографии количество украинских абитуриентов на исторических минимумах - туризм и следовательно посуточники - всё - сколько рабочих мест останется в Киеве по сравнению с докарантинным периодом? 90%-80%-70%? Давайте поговорим о перспективах аренды в 2020 году))
Спасает только надежда на вернувшихся 1 млн заробитчан. Которые (сюрприз-сюрприз) не смогут уехать обратно мыть итальянские дупы. Из своих сел они начнут штурмовать крупные города в поисках работы.
Прохожий написав:кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям, к которым быстро привыкаешь...
Прохожий написав:кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям, к которым быстро привыкаешь...
Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )