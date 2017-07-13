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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1823182418251826

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:
  Прохожий написав:кстати заметил что в макдрайв очередь целый день

это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.

Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.

И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям, к которым быстро привыкаешь...

Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
Парикмахерша для мужчины - это сильно, да
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47

  vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.

расшифруйте плз цифру - 93,5%?
можно на вымышленной цифре - например, с 3 объектов нежилой был поток в 100т, а стал в 6,5... или как понимать?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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