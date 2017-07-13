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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:20
ihorkyiv написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям
, к которым быстро привыкаешь...
Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
Парикмахерша для мужчины - это сильно, да
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47
vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
расшифруйте плз цифру - 93,5%?
можно на вымышленной цифре - например, с 3 объектов нежилой был поток в 100т, а стал в 6,5... или как понимать?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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