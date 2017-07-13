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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:20
ihorkyiv написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям
, к которым быстро привыкаешь...
Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
Парикмахерша для мужчины - это сильно, да
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47
vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
расшифруйте плз цифру - 93,5%?
можно на вымышленной цифре - например, с 3 объектов нежилой был поток в 100т, а стал в 6,5... или как понимать?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:35
ihorkyiv написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям
, к которым быстро привыкаешь...
Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
хм... Мужчины тоже делают педикюр, чтобы стопы были ухоженные, без натоптышей, мозолей и вросших ногтей
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йцукен
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:56
йцукен написав:
Мужчины тоже делают педикюр, чтобы стопы были ухоженные, без натоптышей, мозолей и вросших ногтей
Ну конечно. За собой надо следить. За зубами, за прической, за лицом, за руками, за внешним видом. Мы же должны возбуждать девушек тоже. Не только они нас.
Педикюр обязательно перед морем, перед предстоящей полосой бд.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 05:00
йцукен
какие люди
И где это нас носило все эти годы?
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