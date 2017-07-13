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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:20
ihorkyiv написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям
, к которым быстро привыкаешь...
Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
Парикмахерша для мужчины - это сильно, да
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CRUSADER
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47
vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
расшифруйте плз цифру - 93,5%?
можно на вымышленной цифре - например, с 3 объектов нежилой был поток в 100т, а стал в 6,5... или как понимать?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:35
ihorkyiv написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
кстати заметил что в макдрайв очередь целый день
это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.
Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.
И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям
, к которым быстро привыкаешь...
Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
хм... Мужчины тоже делают педикюр, чтобы стопы были ухоженные, без натоптышей, мозолей и вросших ногтей
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йцукен
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Додано: Сер 15 кві, 2020 02:56
йцукен написав:
Мужчины тоже делают педикюр, чтобы стопы были ухоженные, без натоптышей, мозолей и вросших ногтей
Ну конечно. За собой надо следить. За зубами, за прической, за лицом, за руками, за внешним видом. Мы же должны возбуждать девушек тоже. Не только они нас.
Педикюр обязательно перед морем, перед предстоящей полосой бд.
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Libo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 05:00
йцукен
какие люди
И где это нас носило все эти годы?
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:04
vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
це кешфлоу в такий мінус,
чи величина прибутку в мінус,
чи це такий збиток?
чи це вартість об"єктів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32
Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:03
Мизантрóп написав:
Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
Пусть не забудет накинуть процентов 20 когда ему повысят зарплату. Раз он считает, что арендодатель должен делить с ним убытки, то само собой разумеется арендодатель должен быть и в проценте прибыли.
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dir
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:11
dir написав: Мизантрóп написав:
Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
Пусть не забудет накинуть процентов 20 когда ему повысят зарплату. Раз он считает, что арендодатель должен делить с ним убытки, то само собой разумеется арендодатель должен быть и в проценте прибыли.
може переїхати в цоколь, здам дешевше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 15 кві, 2020 13:31
CRUSADER "Парикмахерша для мужчины - это сильно, да"
До чого тут чоловіки ?? Натаха Трібєка на форумі має чітко визначену стать і у важкий вірусно-карантинний час від незручностей страждає, напевно, втричі більше за увесь чоловічий загал. Краще б поспівчували панянці та поділилися з нею досвідом, як педикюритеся в умовах ступору сфери послуг. )
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ihorkyiv
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