Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32

Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня