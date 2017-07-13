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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1823182418251826

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:
  Прохожий написав:кстати заметил что в макдрайв очередь целый день

это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.

Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.

И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям, к которым быстро привыкаешь...

Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )
Парикмахерша для мужчины - это сильно, да
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:47

  vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.

расшифруйте плз цифру - 93,5%?
можно на вымышленной цифре - например, с 3 объектов нежилой был поток в 100т, а стал в 6,5... или как понимать?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:35

      ihorkyiv написав:
      investorkiev написав:
      Прохожий написав:кстати заметил что в макдрайв очередь целый день

    это все-таки скорее исключение. Макдональдс это как наркотик. Ездил в Мак за 50 км (не в Киев!!) из того села, где сейчас сижу, ради бигмака. В провинциальном Макдрайве тоже очередь 10 машин, но аналогов то нет.

    Думаю что сфере обслуживания сейчас очень грустно.

    И мне грустно.... без массажистки, педикюра (пятка совсем плоха стала), парикхмахерши, и прочим радостям, к которым быстро привыкаешь...

    Ох-ох!!! Для вас, жінок, настали темні часи. Тримайтеся. )

    хм... Мужчины тоже делают педикюр, чтобы стопы были ухоженные, без натоптышей, мозолей и вросших ногтей
    йцукен
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:56

      йцукен написав: Мужчины тоже делают педикюр, чтобы стопы были ухоженные, без натоптышей, мозолей и вросших ногтей


    Ну конечно. За собой надо следить. За зубами, за прической, за лицом, за руками, за внешним видом. Мы же должны возбуждать девушек тоже. Не только они нас. :oops: Педикюр обязательно перед морем, перед предстоящей полосой бд. :idea:
    Libo
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 05:00

    йцукен какие люди
    И где это нас носило все эти годы?
    :D
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:04

      vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
    "-93,5%"
    Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.

    це кешфлоу в такий мінус,
    чи величина прибутку в мінус,
    чи це такий збиток?
    чи це вартість об"єктів?
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:32

    Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

    Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
    Витька,извинись,я всё прощу)
    Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:03

      Мизантрóп написав:Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
    Пусть не забудет накинуть процентов 20 когда ему повысят зарплату. Раз он считает, что арендодатель должен делить с ним убытки, то само собой разумеется арендодатель должен быть и в проценте прибыли.
    dir
     
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:11

      dir написав:
      Мизантрóп написав:Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
    Пусть не забудет накинуть процентов 20 когда ему повысят зарплату. Раз он считает, что арендодатель должен делить с ним убытки, то само собой разумеется арендодатель должен быть и в проценте прибыли.

    може переїхати в цоколь, здам дешевше
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:31

    CRUSADER "Парикмахерша для мужчины - это сильно, да"

    До чого тут чоловіки ?? Натаха Трібєка на форумі має чітко визначену стать і у важкий вірусно-карантинний час від незручностей страждає, напевно, втричі більше за увесь чоловічий загал. Краще б поспівчували панянці та поділилися з нею досвідом, як педикюритеся в умовах ступору сфери послуг. )
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