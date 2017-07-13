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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 кві, 2020 16:01
flyman написав: dir написав: Мизантрóп написав:
Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
Пусть не забудет накинуть процентов 20 когда ему повысят зарплату. Раз он считает, что арендодатель должен делить с ним убытки, то само собой разумеется арендодатель должен быть и в проценте прибыли.
може переїхати в цоколь, здам дешевше
Это наша корова@ менеджеры других фингрупп ругаются уже с женами.Спросу на однухи ,гастинки и цоколя быть!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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