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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1824182518261827

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:01

  flyman написав:
  dir написав:
  Мизантрóп написав:Менеджер ДТЕК позвонил просит 30% по аренде снизить,з/п мол понизили.Бедолага.Пока у нас такой первый,прочие из сферы услуг ещё молчат...КончайТЕ карантин))
Пусть не забудет накинуть процентов 20 когда ему повысят зарплату. Раз он считает, что арендодатель должен делить с ним убытки, то само собой разумеется арендодатель должен быть и в проценте прибыли.

може переїхати в цоколь, здам дешевше

Это наша корова@ менеджеры других фингрупп ругаются уже с женами.Спросу на однухи ,гастинки и цоколя быть!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 1824182518261827
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