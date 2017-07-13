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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 кві, 2020 22:39
dir написав:hume
20+
Спасибо. Квартира в таком ценовом диапазоне и попала у меня под скидку, к сожалению
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hume
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Додано: Нед 19 кві, 2020 02:13
Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Здесь надо рассматривать в комплексе. Новый дом, не новый, расположение центр, прицентр, спальник.Площадь квартиры, состояние-комплектация. Не ценой единой.
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dir
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