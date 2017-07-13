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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1827182818291830

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 22:39

  dir написав:hume 20+

Спасибо. Квартира в таком ценовом диапазоне и попала у меня под скидку, к сожалению
hume
 
Повідомлень: 6370
З нами з: 27.12.12
Подякував: 616 раз.
Подякували: 961 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:13

  Колбаска написав:
  dir написав:hume 20+

А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Здесь надо рассматривать в комплексе. Новый дом, не новый, расположение центр, прицентр, спальник.Площадь квартиры, состояние-комплектация. Не ценой единой.
dir
 
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 10:59

  Колбаска написав:
  dir написав:hume 20+

А от какой цены уже начинается элитный сегмент?

Ну хотя бы от 50ти.
В пределах от 15-20 крн это однушки в новых домах, иногда даже не в центре.
hume
 
Повідомлень: 6370
З нами з: 27.12.12
Подякував: 616 раз.
Подякували: 961 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 12:41

  hume написав:
  Колбаска написав:
  dir написав:hume 20+

А от какой цены уже начинается элитный сегмент?

Ну хотя бы от 50ти.
В пределах от 15-20 крн это однушки в новых домах, иногда даже не в центре.

А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?
Колбаска
 
Повідомлень: 10
З нами з: 18.04.20
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:36

  Колбаска написав:А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?

Во первых, где у нас речь шла об однушках?. До моего сообщения, в котором я обозначил старт цен аренды на сегмент чуть выше эконома, речи об однушках не шло.
Но таки и такие есть? думаю всякие Печерскай, тетрисы и прочие бизнес классы в легкую перевалят за 40.
И, ещё один вопрос, как в одном предложении можно поставить слова элит и однокомнатная квартира?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:31

  Anadonta написав:
  vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.


Я думал, что это у меня печаль - в апреле получено чуть больше 35% от стандартного размера аренды (все объекты в нежилом фонде).
А получается, что при нынешних раскладах это весьма неплохой результат!

Та да, планировала уйти от жилой в нежилую полностью. Но нет, пусть больше возни со стиралками, матрасами и смесителями. Такая жесткая посадка отрезвила крепко.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:35

  flyman написав:
  Anadonta написав:Я думал, что это у меня печаль - в апреле получено чуть больше 35% от стандартного размера аренды (все объекты в нежилом фонде).
А получается, что при нынешних раскладах это весьма неплохой результат!

в такий момент депозити в банках заграли новими фарбами

Депозит для людей со стальными "я...." Лучше синица в руках, даже воробушек лучше, чем циферки в чьем то компьютере
осторожно, пишу из провинции
vhata
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