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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 кві, 2020 22:39
dir написав:hume
20+
Спасибо. Квартира в таком ценовом диапазоне и попала у меня под скидку, к сожалению
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hume
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Додано: Нед 19 кві, 2020 02:13
Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Здесь надо рассматривать в комплексе. Новый дом, не новый, расположение центр, прицентр, спальник.Площадь квартиры, состояние-комплектация. Не ценой единой.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 10:59
Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Ну хотя бы от 50ти.
В пределах от 15-20 крн это однушки в новых домах, иногда даже не в центре.
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hume
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Додано: Нед 19 кві, 2020 12:41
hume написав: Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Ну хотя бы от 50ти.
В пределах от 15-20 крн это однушки в новых домах, иногда даже не в центре.
А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?
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Колбаска
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:36
Колбаска написав:
А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?
Во первых, где у нас речь шла об однушках?. До моего сообщения, в котором я обозначил старт цен аренды на сегмент чуть выше эконома, речи об однушках не шло.
Но таки и такие есть? думаю всякие Печерскай, тетрисы и прочие бизнес классы в легкую перевалят за 40.
И, ещё один вопрос, как в одном предложении можно поставить слова элит и однокомнатная квартира?
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:31
Anadonta написав: vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
Я думал, что это у меня печаль - в апреле получено чуть больше 35% от стандартного размера аренды (все объекты в нежилом фонде).
А получается, что при нынешних раскладах это весьма неплохой результат!
Та да, планировала уйти от жилой в нежилую полностью. Но нет, пусть больше возни со стиралками, матрасами и смесителями. Такая жесткая посадка отрезвила крепко.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:35
flyman написав: Anadonta написав:
Я думал, что это у меня печаль - в апреле получено чуть больше 35% от стандартного размера аренды (все объекты в нежилом фонде).
А получается, что при нынешних раскладах это весьма неплохой результат!
в такий момент депозити в банках заграли новими фарбами
Депозит для людей со стальными "я...." Лучше синица в руках, даже воробушек лучше, чем циферки в чьем то компьютере
осторожно, пишу из провинции
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