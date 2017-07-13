|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 кві, 2020 22:39
dir написав:hume
20+
Спасибо. Квартира в таком ценовом диапазоне и попала у меня под скидку, к сожалению
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 кві, 2020 02:13
Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Здесь надо рассматривать в комплексе. Новый дом, не новый, расположение центр, прицентр, спальник.Площадь квартиры, состояние-комплектация. Не ценой единой.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 кві, 2020 10:59
Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Ну хотя бы от 50ти.
В пределах от 15-20 крн это однушки в новых домах, иногда даже не в центре.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 кві, 2020 12:41
hume написав: Колбаска написав: dir написав:hume
20+
А от какой цены уже начинается элитный сегмент?
Ну хотя бы от 50ти.
В пределах от 15-20 крн это однушки в новых домах, иногда даже не в центре.
А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?
-
Колбаска
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 18.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 кві, 2020 14:36
Колбаска написав:
А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?
Во первых, где у нас речь шла об однушках?. До моего сообщения, в котором я обозначил старт цен аренды на сегмент чуть выше эконома, речи об однушках не шло.
Но таки и такие есть? думаю всякие Печерскай, тетрисы и прочие бизнес классы в легкую перевалят за 40.
И, ещё один вопрос, как в одном предложении можно поставить слова элит и однокомнатная квартира?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6371
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:31
Anadonta написав: vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
Я думал, что это у меня печаль - в апреле получено чуть больше 35% от стандартного размера аренды (все объекты в нежилом фонде).
А получается, что при нынешних раскладах это весьма неплохой результат!
Та да, планировала уйти от жилой в нежилую полностью. Но нет, пусть больше возни со стиралками, матрасами и смесителями. Такая жесткая посадка отрезвила крепко.
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 380
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:35
flyman написав: Anadonta написав:
Я думал, что это у меня печаль - в апреле получено чуть больше 35% от стандартного размера аренды (все объекты в нежилом фонде).
А получается, что при нынешних раскладах это весьма неплохой результат!
в такий момент депозити в банках заграли новими фарбами
Депозит для людей со стальными "я...." Лучше синица в руках, даже воробушек лучше, чем циферки в чьем то компьютере
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 380
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 кві, 2020 21:32
Колбаска написав:
А в каком доме например однушка может сдаваться за 50 тыс грн? Это про Киев речь?
навскидку)
РТ
ДХ
Скайлайн
Тетрис
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11386
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1094 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:08
Прохожий
Там наверняка и метраж однушки побольше даже сталинской двушки, а то и жлоб-трешки, и цена с ремонтом по факту может и 200куе быть, и хорошо больше.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1666
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:26
барабашов написав:Прохожий
Там наверняка и метраж однушки побольше даже сталинской двушки, а то и жлоб-трешки, и цена с ремонтом по факту может и 200куе быть, и хорошо больше.
ХЗ
знаю что правильная 1к 63м2 в РТ сдается за 2куе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11386
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1094 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|