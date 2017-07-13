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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 кві, 2020 01:07
ну вот, 63 метра это больше, чем двушка в сталинках без арх.излишеств (55-59кв.м) или жлоб-трешка в хрущевке (55-62кв.м) или "чешке"
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antonivs3
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