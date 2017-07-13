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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 кві, 2020 01:07
ну вот, 63 метра это больше, чем двушка в сталинках без арх.излишеств (55-59кв.м) или жлоб-трешка в хрущевке (55-62кв.м) или "чешке"
Скоро(R)
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Додано: Пон 20 кві, 2020 06:04
Прохожий написав: барабашов написав:Прохожий
Там наверняка и метраж однушки побольше даже сталинской двушки, а то и жлоб-трешки, и цена с ремонтом по факту может и 200куе быть, и хорошо больше.
ХЗ
знаю что правильная 1к 63м2 в РТ сдается за 2куе)
Какая примерно рыночная цена такой квартиры?
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