Додано: Вів 21 кві, 2020 15:08

airmax78 написав: Колбаска Ну, на примере вашего супруга - негодяя, мы видим, что и владение даже несколькими объектами недвижимости тоже патриотизма не добавляет. Проблема в чем-то другом. Надо разбираться. Ну, на примере вашего супруга - негодяя, мы видим, что и владение даже несколькими объектами недвижимости тоже патриотизма не добавляет. Проблема в чем-то другом. Надо разбираться.

в імпотенції ...

багатопенісний імпотент в імпотенції ...багатопенісний імпотент

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/