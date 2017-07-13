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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1828182918301831

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 82
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
25
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:16

анекдоты с полей: "никому не нужный эродром в старом фонде" на Липках незадолго до карантина снят краткосрочно представителем дружественной страны по цене 2Х от долгосрочной ставки. с началом карантина оказалось, что сей представитель считает Украину... более подходящей средой для борьбы организма с вирусом, чем дурдом в родных штатопенатах и... продолжает жить, уже минуя посредническую структуру, тем не менее, по цене 1.5Х от той, по которой немногочисленные (за 6+ месяцев экспозиции!!!) претенденты снимать наотрез отказывались.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:28

  rjkz написав:Прохожийв чем тогда смысл покупать такие квартиры под аренду?
Риски - бОльшие, порог входа - неизмеримо бОльший, амортизация - заоблачная. После морального устаревания ремонта и мебели, квартира скатывается в сегменте, это займет лет 7 всего. В какомсегменте сейчас совминвские квартиры на Печерске с ремонтом 10 летней давности? Помнится, на форуме их называли "памятник деньгам".

ХЗ
просто вести с полей
как вариант можно продать лет через 5-6)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:30

Колбаска Ну, на примере вашего супруга - негодяя, мы видим, что и владение даже несколькими объектами недвижимости тоже патриотизма не добавляет. Проблема в чем-то другом. Надо разбираться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:08

  airmax78 написав:Колбаска Ну, на примере вашего супруга - негодяя, мы видим, что и владение даже несколькими объектами недвижимости тоже патриотизма не добавляет. Проблема в чем-то другом. Надо разбираться.

в імпотенції ...
багатопенісний імпотент
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:45

  vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
Позвонили вчера оставшиеся 6,5%
- ...как все плохо....
- Вы будете съезжать?
- нет, можно мы просто до конца карантина закроемся не будем платить?
Согласилась.

Подумалось, селяне-тепличники, которые скармливают свиньям отборный тепличный помидор, в худшем положении...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:09

  vhata написав:
  vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
Позвонили вчера оставшиеся 6,5%
- ...как все плохо....
- Вы будете съезжать?
- нет, можно мы просто до конца карантина закроемся не будем платить?
Согласилась.

Подумалось, селяне-тепличники, которые скармливают свиньям отборный тепличный помидор, в худшем положении...

Рынки надо открыть. Согласен. Убьем мелкого фермера нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 22:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сейчас в Киеве работают агентства недвиги (имеется ввиду во время карантина)? Хочу всё-таки приехать и попробовать сдать квартиру, хотя немного и стрёмно приезжать в Киев с этим короновирусом (у нас то всё хорошо в области тьфу-тьфу) :)
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 23:32

  promyshlennik написав:Сейчас в Киеве работают агентства недвиги (имеется ввиду во время карантина)? Хочу всё-таки приехать и попробовать сдать квартиру, хотя немного и стрёмно приезжать в Киев с этим короновирусом (у нас то всё хорошо в области тьфу-тьфу) :)

Оголошення на ОЛХ, за тиждень-два формуєте "пакет" бажаючих, до того часу на вас вийде 100500 рил, які працюють постійно. Приїжджаєте на день Х і вибираєте того клієнта, який доведе свою адекватність/зайнятість/платоспроможність. ІМХО.
П.С. так здавав свою у 2014-му після обвалу. За два дні питання вирішив. Було багато зі Сходу, але вибрав Центр. Досі працює. Без скидок.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:09

  stas_rst написав:
  promyshlennik написав:Сейчас в Киеве работают агентства недвиги (имеется ввиду во время карантина)? Хочу всё-таки приехать и попробовать сдать квартиру, хотя немного и стрёмно приезжать в Киев с этим короновирусом (у нас то всё хорошо в области тьфу-тьфу) :)

Оголошення на ОЛХ, за тиждень-два формуєте "пакет" бажаючих, до того часу на вас вийде 100500 рил, які працюють постійно. Приїжджаєте на день Х і вибираєте того клієнта, який доведе свою адекватність/зайнятість/платоспроможність. ІМХО.
П.С. так здавав свою у 2014-му після обвалу. За два дні питання вирішив. Було багато зі Сходу, але вибрав Центр. Досі працює. Без скидок.

В своём городе привык через агентства сдавать. Всегда подбирали быстро и качественно. Хотелось бы и в Киеве так, через договорчик.
promyshlennik
 
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