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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1829183018311832

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 82
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
25
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

в Львівській темі оренди пишуть -20%
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4944612#p4944612
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:33

Может новую голосовалку запилить ?
С 2013 сравнение аренды уже не актуально, давайте сравнивать с 01.01.2020.
Надо как-то внести жизнь в ветку.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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