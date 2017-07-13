Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:33

Может новую голосовалку запилить ?

С 2013 сравнение аренды уже не актуально, давайте сравнивать с 01.01.2020.

Надо как-то внести жизнь в ветку.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )