в Львівській темі оренди пишуть -20%
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4944612#p4944612
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 кві, 2020 14:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
в Львівській темі оренди пишуть -20%
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4944612#p4944612
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:33
Может новую голосовалку запилить ?
С 2013 сравнение аренды уже не актуально, давайте сравнивать с 01.01.2020.
Надо как-то внести жизнь в ветку.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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