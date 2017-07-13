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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1831183218331834>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 83
Виросли більш як на 50%
20%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
12
Знизилися на 26 - 50%
30%
25
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 14:14

  UA написав:Интересно, а отрицательные цены на аренду в Киеве возможны?

расскажите как ситуация с арендаторами у которых сумма была зафиксирована в долларах
помню вы говорили осенью-зимой что в связи с этим несете потери
как ситуация сейчас?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:49

вести с полей. все старый фонд. арендатор-американец, цена в грн, без изменений. арендаторы на госслужбе, пока без изменений, арендатор-общепит, попросил скидку, сошлись на прошлогодней цифре до осени.
про американца, оплачивающего в долларах по полуторной ставке уже отписывался.
думаю, в мае рокеты начнут взмывать вниз массово.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:58

  antonivs3 написав:вести с полей. все старый фонд. арендатор-американец, цена в грн, без изменений. арендаторы на госслужбе, пока без изменений, арендатор-общепит, попросил скидку, сошлись на прошлогодней цифре до осени.
про американца, оплачивающего в долларах по полуторной ставке уже отписывался.
думаю, в мае рокеты начнут взмывать вниз массово.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46953 ... ojny-fitch

Тоже думаю что за месяц-два начнуться масовые выезды и цена на средний и дорогой сегмент покатиться вниз. Думаю минимум в два раза.

Вот и Фичь пргнозирует что этот кризис переплюнет криз 2008 года в два раза.
страшно представить что будет твриться на улицах.
Пока банки масово делают кредитные каникулы, через пол-года год начнут валиться как в 2014 году. Будет весело. :D

П.С. Наконец-то дождемся забитых окон. Все как я писал. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пропоную найближчим часом проговорювти також питання цін на нерухомість (вторинка+первинний) і їх змін в контексті економічних показників. Київ + периферія як варіант.
Для аналогій можна використовувати 2008 та 2014 роки, як поворотні у вартості м2.
Буду вдячний за ваші думки (зараз на трамваї це активно обговорюють, тут гіка все ж профільна).
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:48

  stas_rst написав:Буду вдячний за ваші думки (зараз на трамваї це активно обговорюють, тут гіка все ж профільна).

Лучше спрашивать вот тут (это как раз профильная) Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Ответов получите сильно больше.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 20:13

  Natt написав:
  stas_rst написав:Буду вдячний за ваші думки (зараз на трамваї це активно обговорюють, тут гіка все ж профільна).

Лучше спрашивать вот тут (это как раз профильная) Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Ответов получите сильно больше.

дякую :) думав трішки змінити теми на гілці, яка цікава мені :)
мова не про обвал, а рух ціни в сучасних умовах і перспективи інвестування або актуальність продажу сьгодні-завтра і т.д.
останнім часом тема знижок, більш нічого толком ... шкода
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 20:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  antonivs3 написав:вести с полей. все старый фонд. арендатор-американец, цена в грн, без изменений. арендаторы на госслужбе, пока без изменений, арендатор-общепит, попросил скидку, сошлись на прошлогодней цифре до осени.
про американца, оплачивающего в долларах по полуторной ставке уже отписывался.
думаю, в мае рокеты начнут взмывать вниз массово.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46953 ... ojny-fitch

Тоже думаю что за месяц-два начнуться масовые выезды и цена на средний и дорогой сегмент покатиться вниз. Думаю минимум в два раза.

Вот и Фичь пргнозирует что этот кризис переплюнет криз 2008 года в два раза.
страшно представить что будет твриться на улицах.
Пока банки масово делают кредитные каникулы, через пол-года год начнут валиться как в 2014 году. Будет весело. :D

П.С. Наконец-то дождемся забитых окон. Все как я писал. :shock:
Про які кредити йде мова? Українці чисті мов сльоза. В 2008 році майже у кожного кредит у доларах або на квартиру, або на машину. Зараз не знаю жодного, не те що про доларовий, взагалі про кредити.
Можливо і є такі...

На семки брали, але то клініка
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 21:30

  Хомякоид написав:
  antonivs3 написав:вести с полей. все старый фонд. арендатор-американец, цена в грн, без изменений. арендаторы на госслужбе, пока без изменений, арендатор-общепит, попросил скидку, сошлись на прошлогодней цифре до осени.
про американца, оплачивающего в долларах по полуторной ставке уже отписывался.
думаю, в мае рокеты начнут взмывать вниз массово.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46953 ... ojny-fitch

Тоже думаю что за месяц-два начнуться масовые выезды и цена на средний и дорогой сегмент покатиться вниз. Думаю минимум в два раза.

Вот и Фичь пргнозирует что этот кризис переплюнет криз 2008 года в два раза.
страшно представить что будет твриться на улицах.
Пока банки масово делают кредитные каникулы, через пол-года год начнут валиться как в 2014 году. Будет весело. :D

П.С. Наконец-то дождемся забитых окон. Все как я писал. :shock:

как ситуация в оазисе чабанчики?
арендаторы уже съехали или все еще снимают за коммуналь?
доски для заколачивания окон из дойчляндии уже выехали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:29

  Первый написав:
Хомякоид написав:
  antonivs3 написав:вести с полей. все старый фонд. арендатор-американец, цена в грн, без изменений. арендаторы на госслужбе, пока без изменений, арендатор-общепит, попросил скидку, сошлись на прошлогодней цифре до осени.
про американца, оплачивающего в долларах по полуторной ставке уже отписывался.
думаю, в мае рокеты начнут взмывать вниз массово.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46953 ... ojny-fitch

Тоже думаю что за месяц-два начнуться масовые выезды и цена на средний и дорогой сегмент покатиться вниз. Думаю минимум в два раза.

Вот и Фичь пргнозирует что этот кризис переплюнет криз 2008 года в два раза.
страшно представить что будет твриться на улицах.
Пока банки масово делают кредитные каникулы, через пол-года год начнут валиться как в 2014 году. Будет весело. :D

П.С. Наконец-то дождемся забитых окон. Все как я писал. :shock:
Про які кредити йде мова? Українці чисті мов сльоза. В 2008 році майже у кожного кредит у доларах або на квартиру, або на машину. Зараз не знаю жодного, не те що про доларовий, взагалі про кредити.
Можливо і є такі...

На семки брали, але то клініка


Банки-респонденти надавали кредити сталими темпами:
в середньому їхній іпотечний портфель щокварталу
поповнюється на 620 млн грн
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... H2.pdf?v=4

Нічого собі сємки. Мінімум 620 імпотечних кредитів щоквартально.
Пів-року рік це все почне валитись. Буде весело. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 07:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  Первый написав:
Хомякоид написав:[quote="4947108:antonivs3"]вести с полей. все старый фонд. арендатор-американец, цена в грн, без изменений. арендаторы на госслужбе, пока без изменений, арендатор-общепит, попросил скидку, сошлись на прошлогодней цифре до осени.
про американца, оплачивающего в долларах по полуторной ставке уже отписывался.
думаю, в мае рокеты начнут взмывать вниз массово.


https://news.finance.ua/ru/news/-/46953 ... ojny-fitch

Тоже думаю что за месяц-два начнуться масовые выезды и цена на средний и дорогой сегмент покатиться вниз. Думаю минимум в два раза.

Вот и Фичь пргнозирует что этот кризис переплюнет криз 2008 года в два раза.
страшно представить что будет твриться на улицах.
Пока банки масово делают кредитные каникулы, через пол-года год начнут валиться как в 2014 году. Будет весело. :D

П.С. Наконец-то дождемся забитых окон. Все как я писал. :shock:
Про які кредити йде мова? Українці чисті мов сльоза. В 2008 році майже у кожного кредит у доларах або на квартиру, або на машину. Зараз не знаю жодного, не те що про доларовий, взагалі про кредити.
Можливо і є такі...

На семки брали, але то клініка


Банки-респонденти надавали кредити сталими темпами:
в середньому їхній іпотечний портфель щокварталу
поповнюється на 620 млн грн
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... H2.pdf?v=4

Нічого собі сємки. Мінімум 620 імпотечних кредитів щоквартально.
Пів-року рік це все почне валитись. Буде весело. :D[/quote]Зазвичай іпотечне кредитування є потужним та ледве не єдиним джерелом фінансування угод на ринку житла. В Україні ж обсяги іпотеки є неприродно низькими: співвідношення іпотечного портфелю в гривні до ВВП становить менше 1%, а, за даними учасників ринку, іпотекою фінансувалося менше 7% угод

Зи. Епіцентр відкритий. Купляй дошки і забивай вікна
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