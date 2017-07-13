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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1831183218331834

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 83
Виросли більш як на 50%
20%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
12
Знизилися на 26 - 50%
30%
25
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:45

  Хомякоид написав:https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4

Кумулятивно, банки выдали с 2015 импотечных кредитов на 10 млрд. грн. Смотрим картинку 1.
Это +- 12 500 квартир. Средний кредит около 800 тыс.грн.

Киев это 40 % от кредитного портфеля. Смотрим картику 2. То есть 5000 квартир.

Больше половины остановят платежи. То есть 2500 + квартир выйдут на рынок Киева в периоде пол-года год.

Пора забивати дошками вікнами. Першому терміново шукати дискантні карти в Епіцентр (для купівлі дошок та цвяхів.) ЗображенняЗображення

Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:32

  Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4

Кумулятивно, банки выдали с 2015 импотечных кредитов на 10 млрд. грн. Смотрим картинку 1.
Это +- 12 500 квартир. Средний кредит около 800 тыс.грн.

Киев это 40 % от кредитного портфеля. Смотрим картику 2. То есть 5000 квартир.

Больше половины остановят платежи. То есть 2500 + квартир выйдут на рынок Киева в периоде пол-года год.

Пора забивати дошками вікнами. Першому терміново шукати дискантні карти в Епіцентр (для купівлі дошок та цвяхів.) ЗображенняЗображення

Зображення

в чабанчиках окна уже забиты Я так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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