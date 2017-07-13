Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кумулятивно, банки выдали с 2015 импотечных кредитов на 10 млрд. грн. Смотрим картинку 1. Это +- 12 500 квартир. Средний кредит около 800 тыс.грн.
Киев это 40 % от кредитного портфеля. Смотрим картику 2. То есть 5000 квартир.
Больше половины остановят платежи. То есть 2500 + квартир выйдут на рынок Киева в периоде пол-года год.
Пора забивати дошками вікнами. Першому терміново шукати дискантні карти в Епіцентр (для купівлі дошок та цвяхів.)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )