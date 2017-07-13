Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:45
Хомякоид написав:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4
Кумулятивно, банки выдали с 2015 импотечных кредитов на 10 млрд. грн. Смотрим картинку 1.
Это +- 12 500 квартир. Средний кредит около 800 тыс.грн.
Киев это 40 % от кредитного портфеля. Смотрим картику 2. То есть 5000 квартир.
Больше половины остановят платежи. То есть 2500 + квартир выйдут на рынок Киева в периоде пол-года год.
Пора забивати дошками вікнами. Першому терміново шукати дискантні карти в Епіцентр (для купівлі дошок та цвяхів.)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:32
Хомякоид написав: Хомякоид написав:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf?v=4
Кумулятивно, банки выдали с 2015 импотечных кредитов на 10 млрд. грн. Смотрим картинку 1.
Это +- 12 500 квартир. Средний кредит около 800 тыс.грн.
Киев это 40 % от кредитного портфеля. Смотрим картику 2. То есть 5000 квартир.
Больше половины остановят платежи. То есть 2500 + квартир выйдут на рынок Киева в периоде пол-года год.
Пора забивати дошками вікнами. Першому терміново шукати дискантні карти в Епіцентр (для купівлі дошок та цвяхів.)
в чабанчиках окна уже забиты Я так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:01
Хомякоид, ты чокнулся?
Сколько ипотек в месяц в штуках выдается у тебя в Баварии и сколько в Киеве? На какие суммы? Напиши для начала эти 4 цифры, потом уже доски для окон обсудим
investorkiev
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:49
investorkiev написав:
Хомякоид, ты чокнулся?
Сколько ипотек в месяц в штуках выдается у тебя в Баварии и сколько в Киеве? На какие суммы?
Напиши для начала эти 4 цифры, потом уже доски для окон обсудим
Мне кажется парню не более 20ти лет
hume
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:02
hume написав: investorkiev написав:
Хомякоид, ты чокнулся?
Сколько ипотек в месяц в штуках выдается у тебя в Баварии и сколько в Киеве? На какие суммы?
Напиши для начала эти 4 цифры, потом уже доски для окон обсудим
Мне кажется парню не более 20ти лет
20-21
студент живет в общаге
разносит пиццу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:05
Прохожий написав: hume написав: investorkiev написав:
Хомякоид, ты чокнулся?
Сколько ипотек в месяц в штуках выдается у тебя в Баварии и сколько в Киеве? На какие суммы?
Напиши для начала эти 4 цифры, потом уже доски для окон обсудим
Мне кажется парню не более 20ти лет
20-21
студент живет в общаге
разносит пиццу
А у себя в Чабанах уже был бы зам.головы сильрады. Ходил бы с верту. Да какой ходил - ездил бы на 10 летней евробляхе. И жилье свое есть. Девки давали бы... а так... гробит свою жизнь на чужбине.
investorkiev
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