Додано: Вів 28 кві, 2020 18:55

investorkiev написав: Хомякоид, ты чокнулся?

Сколько ипотек в месяц в штуках выдается у тебя в Баварии и сколько в Киеве? На какие суммы?

Напиши для начала эти 4 цифры, потом уже доски для окон обсудим Хомякоид, ты чокнулся?Сколько ипотек в месяц в штуках выдается у тебя в Баварии и сколько в Киеве? На какие суммы?Напиши для начала эти 4 цифры, потом уже доски для окон обсудим

а за що це знову інвестора космонавта відправили? а за що це знову інвестора космонавта відправили?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/