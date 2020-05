Додано: Нед 03 тра, 2020 16:32

RomaS написав: А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне. А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.

ага, НьюВасюки ага, НьюВасюки

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

