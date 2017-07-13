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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1833183418351836

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 85
Виросли більш як на 50%
20%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
29%
25
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 12:04

  Хомякоид написав:
  DmitryK написав:от так от все обвплишки... надеятся на полный пипец, чтоб докупить еще шлака под аренду де нибудь в чабанах...в этом вся натура...
а как же демография, зубожиння, вот это вот все?или киев вымрет и все переедут в чабаны, где логика...


Уже 250 раз писал, но напишу еще раз.
Старый фонд, не в центре и далеко от метро обвалиться в ноль и будет стоять забитый досками. Никто их ремонтировать не будет, будут просто бросать или превращаться в гетто. Особенно хрущи и всякое панельное гуано.
Новый фонд, даже и Чабаны будет держаться, что показывает стабильность цен на аренду в моем доме.

Если будет такое падение уровня жизни, и будет стоять вопрос еды и выживания, то людям будет глубоко наплевать, новострой это или панелька 80-х. Разве что только не отремонтированные хрущи начнут уже валиться физически. И желающих переплачивать в разы ради 20-минутной экономии на дороге на работу тоже будет немного. Если 2 часа телепаться с пригорода - это уже да, проблема и лишние траты. А 2 км до цента города или 5 - как раз станет не так и принципиально.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.
RomaS
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:32

  RomaS написав:А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.

ага, НьюВасюки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 18:33

  RomaS написав:А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.

За границы не выпускают, то конечно люди поедут в Киев, где хоть какая-то работа есть.
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Итак, сегодня узнал ещё про один объект по которому арендаторы попросили скидку. Скидку просили сразу 40%. Хозяева согласились на 30%. Новострой в прицентралье сегмент средний, думаю где то до карантина был от 15 до 17
hume
 
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