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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 тра, 2020 12:04
Хомякоид написав: DmitryK написав:
от так от все обвплишки... надеятся на полный пипец, чтоб докупить еще шлака под аренду де нибудь в чабанах...в этом вся натура...
а как же демография, зубожиння, вот это вот все?или киев вымрет и все переедут в чабаны, где логика...
Уже 250 раз писал, но напишу еще раз.
Старый фонд, не в центре и далеко от метро обвалиться в ноль и будет стоять забитый досками. Никто их ремонтировать не будет, будут просто бросать или превращаться в гетто. Особенно хрущи и всякое панельное гуано.
Новый фонд, даже и Чабаны будет держаться, что показывает стабильность цен на аренду в моем доме.
Если будет такое падение уровня жизни, и будет стоять вопрос еды и выживания, то людям будет глубоко наплевать, новострой это или панелька 80-х. Разве что только не отремонтированные хрущи начнут уже валиться физически. И желающих переплачивать в разы ради 20-минутной экономии на дороге на работу тоже будет немного. Если 2 часа телепаться с пригорода - это уже да, проблема и лишние траты. А 2 км до цента города или 5 - как раз станет не так и принципиально.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 22:52
А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.
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RomaS
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Додано: Нед 03 тра, 2020 16:32
RomaS написав:
А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.
ага, НьюВасюки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 18:33
RomaS написав:
А я думаю, что с окончанием карантина и свободы передвижения в июне-июле голодный люд рванёт в Киев зарабатывать деньги и цена на аренду если не повысится, то останется на докарантинном уровне.
За границы не выпускают, то конечно люди поедут в Киев, где хоть какая-то работа есть.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 00:52
Итак, сегодня узнал ещё про один объект по которому арендаторы попросили скидку. Скидку просили сразу 40%. Хозяева согласились на 30%. Новострой в прицентралье сегмент средний, думаю где то до карантина был от 15 до 17
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