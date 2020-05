Додано: Вів 05 тра, 2020 10:34

Первый написав: Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.

Може й бреше:-) Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.Може й бреше:-)

І що ніщеброду з області заважає переїхати в омріяний Київ? І що ніщеброду з області заважає переїхати в омріяний Київ?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/