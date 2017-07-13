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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 тра, 2020 10:57
dir написав: hume написав:
Ирпень и борщагу нельзя так сравнивать, ибо доехать проблема отовсюду где нет метро. Борщага неудачный пример. Тем более на данный момент формируется прослойка людей которых в старый фонт не затащить даже пряниками. Ну и плата за отопление, которую в старом фонде нельзя регулировать. Есть конечно дома в старом фонде с хорошей локаций, но мы не о них речь ведём.
С Борщаговки ходит наземное метро(скоростной трамвай по выделенной линии без пробок). Прекрасные польские трамваи по линии с отреконструированными станциями. 20 мин. в комфортных условиях(с кондиционером и вай-фаем) и вы на Пл. Победы. Немало новых ЖК.
Борщага большая, и это не 200 метровая зона от "наземного метро", есть всякие южно борщаговские массивы, да и с некоторых точек отрадных проспектов ехать нужно к "наземному метро". Скоростной трамвай это не панацея если он не сопряжен со станциями метро, то есть это доставка к цирку, ну ок.. это важно, но дальше опять либо метро либо наземный транспорт. То есть из ближайшего пригорода будет +- так же. Только жить в новой, низко этажной, ирпеньской застройке куда приятней чем в хрущах возле парка отрадного. Частенько раньше заезжал к друзьям в этот парк, парк сделали очень хороший, контингент - ребята/девушки в трениках с колясками и пивасом.
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hume
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Додано: Вів 05 тра, 2020 04:30
Ну да, только почему-то новостройки Ирпеня - это самый дешевый сегмент всего пригорода.
Ирпень даже пригородом тяжело назвать, это просто Киевская область. Пригород в моем понимании - это то, что не отделено от Киева. Например Соф. и Петр. Борщаговка, Новоселки, Вишневое.
И как можно сравнивать поездку на общественном транспорте с Борщаги до метро и с Ирпеня до метро? Совершенно разные стоимость (почти в 3 раза) и затраты времени. Да и вообще, не всегда метро надо. Если на автобусе или трамвае планируется поездка, то сравнение совершенно абсурдное - на Борщаге ты возле киевского общественного транспорта БЕСПЛАТНО И МГНОВЕННО, а с Ирпеня - долго и дорого.
А если на автомобиле, то только по бензину лишних 4000грн/мес(да-да, с учетом утренней и вечерней тянучки на 2,5л двигателе примерно столько выходит) с Ирпеня кататься + цена времени, которое для каждого индивидуально. То есть если арендатор катается на машине, то чтобы был хоть какой-то смысл арендовать жилье в Ирпене, то цена аренды должна быть на 5-6 тыс грн ниже(это даже если время свое не сильно ценишь), чем в аналогичной киевской квартире.
А если при дальнейшем ухудшении ситуации цена в Киеве будет всего 5 тыс, то в Ирпене должно быть даром, чтобы это имело смысл для арендатора? Вот и подумайте что будет стоять с заколоченными окнами - Чабаны или Борщага
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Damien
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Додано: Вів 05 тра, 2020 09:42
hume написав: dir написав: hume написав:
Ирпень и борщагу нельзя так сравнивать, ибо доехать проблема отовсюду где нет метро. Борщага неудачный пример. Тем более на данный момент формируется прослойка людей которых в старый фонт не затащить даже пряниками. Ну и плата за отопление, которую в старом фонде нельзя регулировать. Есть конечно дома в старом фонде с хорошей локаций, но мы не о них речь ведём.
С Борщаговки ходит наземное метро(скоростной трамвай по выделенной линии без пробок). Прекрасные польские трамваи по линии с отреконструированными станциями. 20 мин. в комфортных условиях(с кондиционером и вай-фаем) и вы на Пл. Победы. Немало новых ЖК.
Борщага большая, и это не 200 метровая зона от "наземного метро", есть всякие южно борщаговские массивы, да и с некоторых точек отрадных проспектов ехать нужно к "наземному метро". Скоростной трамвай это не панацея если он не сопряжен со станциями метро, то есть это доставка к цирку, ну ок.. это важно, но дальше опять либо метро либо наземный транспорт. То есть из ближайшего пригорода будет +- так же. Только жить в новой, низко этажной, ирпеньской застройке куда приятней чем в хрущах возле парка отрадного. Частенько раньше заезжал к друзьям в этот парк, парк сделали очень хороший, контингент - ребята/девушки в трениках с колясками и пивасом.
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:19
Первый написав:
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
Да я бы тоже мечтал жить в Киеве, в новом доме, в хорошем районе, в 120 метровой квартире. Но вопрос стоит иначе. Она же навероное не спешит переезжать в ламповый трехкомнатный 55 метровй хрущик на этом берегу окружной
Спрос на заокружные и ирпенские новострои диктуется нежеланием покупать убогий советский фонд, по той же цене и в "лучшей локации"
Востаннє редагувалось hume
в Вів 05 тра, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:34
Первый написав:
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
І що ніщеброду з області заважає переїхати в омріяний Київ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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