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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 тра, 2020 10:57
dir написав: hume написав:
Ирпень и борщагу нельзя так сравнивать, ибо доехать проблема отовсюду где нет метро. Борщага неудачный пример. Тем более на данный момент формируется прослойка людей которых в старый фонт не затащить даже пряниками. Ну и плата за отопление, которую в старом фонде нельзя регулировать. Есть конечно дома в старом фонде с хорошей локаций, но мы не о них речь ведём.
С Борщаговки ходит наземное метро(скоростной трамвай по выделенной линии без пробок). Прекрасные польские трамваи по линии с отреконструированными станциями. 20 мин. в комфортных условиях(с кондиционером и вай-фаем) и вы на Пл. Победы. Немало новых ЖК.
Борщага большая, и это не 200 метровая зона от "наземного метро", есть всякие южно борщаговские массивы, да и с некоторых точек отрадных проспектов ехать нужно к "наземному метро". Скоростной трамвай это не панацея если он не сопряжен со станциями метро, то есть это доставка к цирку, ну ок.. это важно, но дальше опять либо метро либо наземный транспорт. То есть из ближайшего пригорода будет +- так же. Только жить в новой, низко этажной, ирпеньской застройке куда приятней чем в хрущах возле парка отрадного. Частенько раньше заезжал к друзьям в этот парк, парк сделали очень хороший, контингент - ребята/девушки в трениках с колясками и пивасом.
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hume
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Додано: Вів 05 тра, 2020 04:30
Ну да, только почему-то новостройки Ирпеня - это самый дешевый сегмент всего пригорода.
Ирпень даже пригородом тяжело назвать, это просто Киевская область. Пригород в моем понимании - это то, что не отделено от Киева. Например Соф. и Петр. Борщаговка, Новоселки, Вишневое.
И как можно сравнивать поездку на общественном транспорте с Борщаги до метро и с Ирпеня до метро? Совершенно разные стоимость (почти в 3 раза) и затраты времени. Да и вообще, не всегда метро надо. Если на автобусе или трамвае планируется поездка, то сравнение совершенно абсурдное - на Борщаге ты возле киевского общественного транспорта БЕСПЛАТНО И МГНОВЕННО, а с Ирпеня - долго и дорого.
А если на автомобиле, то только по бензину лишних 4000грн/мес(да-да, с учетом утренней и вечерней тянучки на 2,5л двигателе примерно столько выходит) с Ирпеня кататься + цена времени, которое для каждого индивидуально. То есть если арендатор катается на машине, то чтобы был хоть какой-то смысл арендовать жилье в Ирпене, то цена аренды должна быть на 5-6 тыс грн ниже(это даже если время свое не сильно ценишь), чем в аналогичной киевской квартире.
А если при дальнейшем ухудшении ситуации цена в Киеве будет всего 5 тыс, то в Ирпене должно быть даром, чтобы это имело смысл для арендатора? Вот и подумайте что будет стоять с заколоченными окнами - Чабаны или Борщага
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Damien
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Додано: Вів 05 тра, 2020 09:42
hume написав: dir написав: hume написав:
Ирпень и борщагу нельзя так сравнивать, ибо доехать проблема отовсюду где нет метро. Борщага неудачный пример. Тем более на данный момент формируется прослойка людей которых в старый фонт не затащить даже пряниками. Ну и плата за отопление, которую в старом фонде нельзя регулировать. Есть конечно дома в старом фонде с хорошей локаций, но мы не о них речь ведём.
С Борщаговки ходит наземное метро(скоростной трамвай по выделенной линии без пробок). Прекрасные польские трамваи по линии с отреконструированными станциями. 20 мин. в комфортных условиях(с кондиционером и вай-фаем) и вы на Пл. Победы. Немало новых ЖК.
Борщага большая, и это не 200 метровая зона от "наземного метро", есть всякие южно борщаговские массивы, да и с некоторых точек отрадных проспектов ехать нужно к "наземному метро". Скоростной трамвай это не панацея если он не сопряжен со станциями метро, то есть это доставка к цирку, ну ок.. это важно, но дальше опять либо метро либо наземный транспорт. То есть из ближайшего пригорода будет +- так же. Только жить в новой, низко этажной, ирпеньской застройке куда приятней чем в хрущах возле парка отрадного. Частенько раньше заезжал к друзьям в этот парк, парк сделали очень хороший, контингент - ребята/девушки в трениках с колясками и пивасом.
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
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Первый
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:19
Первый написав:
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
Да я бы тоже мечтал жить в Киеве, в новом доме, в хорошем районе, в 120 метровой квартире. Но вопрос стоит иначе. Она же навероное не спешит переезжать в ламповый трехкомнатный 55 метровй хрущик на этом берегу окружной
Спрос на заокружные и ирпенские новострои диктуется нежеланием покупать убогий советский фонд, по той же цене и в "лучшей локации"
Востаннє редагувалось hume
в Вів 05 тра, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:34
Первый написав:
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
І що ніщеброду з області заважає переїхати в омріяний Київ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:07
flyman написав: Первый написав:
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
І що ніщеброду з області заважає переїхати в омріяний Київ?
Львівський маєток, це Соф.Борщагівка. До центру Києва - 35-40 хв. без пробок, у будні докарантинні дні - година-півтори після 7.30 ранку.
Кожному своє, але екологія там на порядок краща. І магазинів вистачає + приміські/присільські місця на озерах для відпочинку, в межах 15-20 км.
То є Київ, друже
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stas_rst
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:05
stas_rst написав: flyman написав: Первый написав:
Знайомий живе в 120 метровій квартирі у львівському маєтку чи якось так. Мріє про переїзд до міста, аби тільки не форсувати 5 разів на тиждень окружну дорогу.
Може й бреше:-)
І що ніщеброду з області заважає переїхати в омріяний Київ?
Львівський маєток, це Соф.Борщагівка. До центру Києва - 35-40 хв. без пробок, у будні докарантинні дні - година-півтори після 7.30 ранку.
Кожному своє, але екологія там на порядок краща. І магазинів вистачає + приміські/присільські місця на озерах для відпочинку, в межах 15-20 км.
То є Київ, друже
Посмотрел я тот Львівський маєток (Соф.Борщагівка). ур**, дворы - сплошные поля асфальта-парковки, и пару деревьев.
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BIGor
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Додано: Вів 05 тра, 2020 17:09
Как-то странно дискуссия повернулась.
И если Борщаговка - довольно специфический район...родственник Трои на Правом берегу, то почему считать ущербным Ирпень? Ну ездить далековато, если надо ездить, но очень многим там просто нравиться жить. Как может нравиться жить на Борщаге - я не знаю. Я достаточно знаю этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане. Это как Днепр, который отсекает часть города. Из-за него автомобильные потоки были-бы более рассеяны и не было-бы таких пробок ни вдоль его следования ни по примыкающим улицам. Это удобно безлошадным жителям Борщаговки, но объемы пассажиропотока, который он перевозит - мизерны. Фактически, очень неудачно сэкономили на метро на Борщагу. Но зато понадобились многочисленные путепроводы, которые стали местами образования заторов.
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rjkz
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Додано: Вів 05 тра, 2020 19:50
Об этом и речь. + хотя за эти хрущи в районе 40 куе.
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hume
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:43
rjkz написав:
Как может нравиться жить на Борщаге - я не знаю. Я достаточно знаю
этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане. Это как Днепр, который отсекает часть город
а
КОЛЯ, может вам на мера осенью пойти?
есть идея - закопать Днепр нах!
думаю партия СН оценит ваши инновации)
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