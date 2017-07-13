Додано: Сер 06 тра, 2020 03:48

Прохожий написав: rjkz написав: Как может нравиться жить на Борщаге - я не знаю. Я достаточно знаю этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане. Это как Днепр, который отсекает часть города Как может нравиться жить на Борщаге -этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане.

КОЛЯ, может вам на мера осенью пойти?

есть идея - закопать Днепр нах!

думаю партия СН оценит ваши инновации) КОЛЯ, может вам на мера осенью пойти?есть идея - закопать Днепр нах!думаю партия СН оценит ваши инновации)

Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.Я отдаю себе отчет, что нарываюсь на кидания тапками - дескать, как мы, бощагяне будем добираться на свои работы? Тогда почему скоростной трамвай обычно полупустой даже в час пик? - зато маршрутки переполнены и идут по автодороге, блокируя проезжую часть и останавливаясь на остановках в 2, а порой и в 3 ряда? Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев, штрафы автоматические и не подлежащие оспариванию как для тех кто заехал на полосу общественного транспорта так и для маршруток на полосе для автомобилей. За парковку на полосе общественного транспорта - машина спаливается в присутствии понятых.И не надо для этого мэрином становиться.