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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1835183618371838

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:18

Прохожий
Не закопать, а заасфальтировать
Зимой, прямо по льду
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 03:48

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Как может нравиться жить на Борщаге - я не знаю. Я достаточно знаю этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане. Это как Днепр, который отсекает часть города

КОЛЯ, может вам на мера осенью пойти?
есть идея - закопать Днепр нах!
думаю партия СН оценит ваши инновации)


Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.
Я отдаю себе отчет, что нарываюсь на кидания тапками - дескать, как мы, бощагяне будем добираться на свои работы? Тогда почему скоростной трамвай обычно полупустой даже в час пик? - зато маршрутки переполнены и идут по автодороге, блокируя проезжую часть и останавливаясь на остановках в 2, а порой и в 3 ряда? Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев, штрафы автоматические и не подлежащие оспариванию как для тех кто заехал на полосу общественного транспорта так и для маршруток на полосе для автомобилей. За парковку на полосе общественного транспорта - машина спаливается в присутствии понятых. :mrgreen:

И не надо для этого мэрином становиться.
rjkz
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  #<1 ... 1835183618371838
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