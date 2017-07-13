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Додано: Сер 06 тра, 2020 03:48
Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.
Я отдаю себе отчет, что нарываюсь на кидания тапками - дескать, как мы, бощагяне будем добираться на свои работы? Тогда почему скоростной трамвай обычно полупустой даже в час пик? - зато маршрутки переполнены и идут по автодороге, блокируя проезжую часть и останавливаясь на остановках в 2, а порой и в 3 ряда? Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев, штрафы автоматические и не подлежащие оспариванию как для тех кто заехал на полосу общественного транспорта так и для маршруток на полосе для автомобилей. За парковку на полосе общественного транспорта - машина спаливается в присутствии понятых.
И не надо для этого мэрином становиться.
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:35
Мыслите как то однобоко...
Я жил на борщаге и в ирпене попробую сравнить.
Общ.Транспорт, если нужно метро до с большинства районов ирпеня по новой трассе добраться к метро быстрее например чем с южной боргаговки цена вопроса да Ирпень втрое дороже и тому виной мафия, цена 17 грн за 8-12 км пути ничем не обоснована, адекватная цена 1 грн/км, остальное коррупция.
Личный транспорт кому дорого берет попутчиков такса 20 грн, 4*20 туда и 4*20 обратно = 160 грн/день или 3520 в месяц. Если работаете в центре или на оболони то в расстоянии большой разницы нет только с борщаги не принято брать попутчиков. на борщаге пробки везде в виду отсутствия широких магистралей.
Инфраструктура. по школам садикам в ирпене большой напряг, в частных садах ценник от 3тыс, зато супермаркетов как грязи (больше 15 шт) некоторые на расстоянии в 300-500 метров друг от друга. На южной борщаговке кажется с этим были проблемы.
С больницами в ирпене все очень плохо, кто планирует болеть на ирпень даже не смотрите, нет там больниц, только стоматологи, пару частных клиник и военный госпиталь
Выйти погулять.. вот куда пойти на борщаговке.. Можно вдоль окружной или вдоль скоростного трамвая или вишневскую промзону посетить. А если серьёзно то некуда, то есть вообще некуда. В ирпене десяток новых парков, длинная (несколько километров) набережная, в сторону Житомирской трассы километры леса, по ирпеню тоже есть тихие улочки где погулять, даже озёра есть.
Развлечения - их одинаково нет ни в ирпене ни на борщаговке,
Преступность, по борщаговке вечером ночью ходить крайне стремно, виной тому контингент который живёт в бывших общагах и гостинках. Так же оставлять авто под домом я на борщаговке бы не стал. В ирпене спокойно ночуют под домом премиум джипы и другой иномарочный хлам (народ в новостроях не бедный) для особо придирчивых есть подземные парковки от 1200 в месяц. По ночам ходите себе по ирпеню сколько угодно, преступникам интереснее в киеве работать, там и народ богаче и потеряться легче.
Лично знаю людей переехавших с киевских новобеличей в ирпень, всего 8 км и другая жизнь. Нет разрушенных дворов, 40 летних панельных девятиэтажек, бабушек на лавочках, бездомных кошек и собак и других атрибутов безнадёжного советского благополучия.
А заколоченные окна вангую скорее киевским хрущевкам и панельным 9ти этажкам, поскольку обслуживать их по европейским тарифам будет дороже, чем снимать новострой в том же ирпене. Смешно смотреть олх когда за старый хрущ на туполева или на дарнице хотят столько же денег как за сданый новострой рядом с метро теремки или демеевская. Типа "обменяю старые жигули на новый бмв без доплаты".
Владельцы хрущёвок в спальных районах пока не в курсе что их халупы в ближайшие годы полностью потеряют привлекательность а на счёт десятков тысяч непроданных квартир в ирпене тоже будут стоять пустыми но по другой причине, экономика и демография. Понаехов в киев стало в разы меньше чем было до безвиза.
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:49
в современных реалиях "выделенка" работает как спецполоса для особо борзых, а скоростной, что бы там не писали, обеспечивает (кроме снежной зимы) гарантированное время прибытия в заданное место. Если бы его продлили до Софиевской/Петропавловской Борщаги, цены бы ему не было, и Окружную бы разгрузили, бо этот поток, по диагонали пересекающий Окружную до ближайшего разворота, мягко говоря, прикумарил
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