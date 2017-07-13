Додано: Сер 06 тра, 2020 09:35

Damien написав: Ну да, только почему-то новостройки Ирпеня - это самый дешевый сегмент всего пригорода.

Ирпень даже пригородом тяжело назвать, это просто Киевская область. Пригород в моем понимании - это то, что не отделено от Киева. Например Соф. и Петр. Борщаговка, Новоселки, Вишневое.

И как можно сравнивать поездку на общественном транспорте с Борщаги до метро и с Ирпеня до метро? Совершенно разные стоимость (почти в 3 раза) и затраты времени. Да и вообще, не всегда метро надо. Если на автобусе или трамвае планируется поездка, то сравнение совершенно абсурдное - на Борщаге ты возле киевского общественного транспорта БЕСПЛАТНО И МГНОВЕННО, а с Ирпеня - долго и дорого.

А если на автомобиле, то только по бензину лишних 4000грн/мес(да-да, с учетом утренней и вечерней тянучки на 2,5л двигателе примерно столько выходит) с Ирпеня кататься + цена времени, которое для каждого индивидуально. То есть если арендатор катается на машине, то чтобы был хоть какой-то смысл арендовать жилье в Ирпене, то цена аренды должна быть на 5-6 тыс грн ниже(это даже если время свое не сильно ценишь), чем в аналогичной киевской квартире.

А если при дальнейшем ухудшении ситуации цена в Киеве будет всего 5 тыс, то в Ирпене должно быть даром, чтобы это имело смысл для арендатора? Вот и подумайте что будет стоять с заколоченными окнами - Чабаны или Борщага Ну да, только почему-то новостройки Ирпеня - это самый дешевый сегмент всего пригорода.Ирпень даже пригородом тяжело назвать, это просто Киевская область. Пригород в моем понимании - это то, что не отделено от Киева. Например Соф. и Петр. Борщаговка, Новоселки, Вишневое.И как можно сравнивать поездку на общественном транспорте с Борщаги до метро и с Ирпеня до метро? Совершенно разные стоимость (почти в 3 раза) и затраты времени. Да и вообще, не всегда метро надо. Если на автобусе или трамвае планируется поездка, то сравнение совершенно абсурдное - на Борщаге ты возле киевского общественного транспорта БЕСПЛАТНО И МГНОВЕННО, а с Ирпеня - долго и дорого.А если на автомобиле, то только по бензину лишних 4000грн/мес(да-да, с учетом утренней и вечерней тянучки на 2,5л двигателе примерно столько выходит) с Ирпеня кататься + цена времени, которое для каждого индивидуально. То есть если арендатор катается на машине, то чтобы был хоть какой-то смысл арендовать жилье в Ирпене, то цена аренды должна быть на 5-6 тыс грн ниже(это даже если время свое не сильно ценишь), чем в аналогичной киевской квартире.А если при дальнейшем ухудшении ситуации цена в Киеве будет всего 5 тыс, то в Ирпене должно быть даром, чтобы это имело смысл для арендатора? Вот и подумайте что будет стоять с заколоченными окнами - Чабаны или Борщага

Мыслите как то однобоко...Я жил на борщаге и в ирпене попробую сравнить.Общ.Транспорт, если нужно метро до с большинства районов ирпеня по новой трассе добраться к метро быстрее например чем с южной борщаговки, цена вопроса... вы правы Ирпень втрое дороже (если ездить семьей то даже даром жить в ирпене дороже чем снимать простенькую квартиру в киеве) Тому виной низкие доходы населения и мафия, цена 17 грн за 8-12 км пути не обоснована, адекватная цена 1 грн/км, остальное коррупция.Вариант электричка или личный транспорт и попутчики, такса - 20 грн/чел, 4*20 туда и 4*20 обратно уже 160 грн/день или 3520 в месяц. Если работаете в центре или на оболони то в расстоянии большой разницы нет только с борщаги не принято брать попутчиков. На борщаге пробки почти везде в виду отсутствия широких магистралей. В ирпене пробки только когда закрыт ж/д переезд.Инфраструктура. по школам-садикам в ирпене большой напряг, точнее беда. В Частных садах ценник стартует от 3тыс, зато супермаркетов как грязи (больше 15 шт) некоторые на расстоянии в 300-500 метров друг от друга. На южной борщаговке кажется с этим были проблемы.С больницами в ирпене вооще все очень плохо, кто планирует болеть на ирпень даже не смотрите, нет там больниц, только поликлиника, стоматологи, пару частных клиник и военный госпитальВыйти погулять.. вот куда пойти на борщаговке? Варианты вдоль окружной, вдоль скоростного трамвая или вишневскую промзону посетить. А если серьёзно то некуда, то есть вообще некуда. В ирпене десяток новых парков, длинная (несколько километров) набережная, в сторону Житомирской трассы километры леса, по ирпеню тоже есть тихие улочки где погулять, даже озёра есть.Развлечения - их одинаково нет ни в ирпене ни на борщаговке,Преступность, по борщаговке вечером ночью ходить крайне стремно, виной тому контингент который живёт в бывших общагах и гостинках. Так же оставлять авто под домом я на борщаговке бы не стал. В ирпене спокойно ночуют под домом премиум джипы и другой иномарочный хлам (народ в новостроях не бедный) для особо придирчивых есть подземные парковки от 1200 в месяц. По ночам ходите себе по ирпеню сколько угодно, преступникам интереснее в киеве работать, там и народ богаче и потеряться легче.Лично знаю людей переехавших с киевских новобеличей в ирпень, всего 8 км и другая жизнь. Нет разрушенных дворов, 40 летних панельных девятиэтажек, бабушек на лавочках, бездомных кошек и собак и других атрибутов безнадёжного советского благополучия.А заколоченные окна вангую скорее киевским хрущевкам и панельным 9ти этажкам, поскольку обслуживать их по европейским тарифам будет дороже, чем снимать новострой в том же ирпене. Смешно смотреть олх когда за старый хрущ на туполева или на дарнице хотят столько же денег как за сданый новострой рядом с метро теремки или демеевская. Типа "обменяю старые жигули на новый бмв без доплаты".Владельцы хрущёвок в спальных районах пока не в курсе что их халупы в ближайшие годы полностью потеряют привлекательность я бы переехал с хруща в ирпенский новострой а ещё лучше в ворзель где за 20к долларов можно купить 80-100м2 личного пространства