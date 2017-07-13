|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 тра, 2020 00:18
Прохожий
Не закопать, а заасфальтировать
Зимой, прямо по льду
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 03:48
Прохожий написав: rjkz написав:
Как может нравиться жить на Борщаге - я не знаю. Я достаточно знаю
этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане. Это как Днепр, который отсекает часть город
а
КОЛЯ, может вам на мера осенью пойти?
есть идея - закопать Днепр нах!
думаю партия СН оценит ваши инновации)
Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.
Я отдаю себе отчет, что нарываюсь на кидания тапками - дескать, как мы, бощагяне будем добираться на свои работы? Тогда почему скоростной трамвай обычно полупустой даже в час пик? - зато маршрутки переполнены и идут по автодороге, блокируя проезжую часть и останавливаясь на остановках в 2, а порой и в 3 ряда? Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев, штрафы автоматические и не подлежащие оспариванию как для тех кто заехал на полосу общественного транспорта так и для маршруток на полосе для автомобилей. За парковку на полосе общественного транспорта - машина спаливается в присутствии понятых.
И не надо для этого мэрином становиться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10780
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4747 раз.
- Подякували: 2459 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:35
Damien написав:
Ну да, только почему-то новостройки Ирпеня - это самый дешевый сегмент всего пригорода.
Ирпень даже пригородом тяжело назвать, это просто Киевская область. Пригород в моем понимании - это то, что не отделено от Киева. Например Соф. и Петр. Борщаговка, Новоселки, Вишневое.
И как можно сравнивать поездку на общественном транспорте с Борщаги до метро и с Ирпеня до метро? Совершенно разные стоимость (почти в 3 раза) и затраты времени. Да и вообще, не всегда метро надо. Если на автобусе или трамвае планируется поездка, то сравнение совершенно абсурдное - на Борщаге ты возле киевского общественного транспорта БЕСПЛАТНО И МГНОВЕННО, а с Ирпеня - долго и дорого.
А если на автомобиле, то только по бензину лишних 4000грн/мес(да-да, с учетом утренней и вечерней тянучки на 2,5л двигателе примерно столько выходит) с Ирпеня кататься + цена времени, которое для каждого индивидуально. То есть если арендатор катается на машине, то чтобы был хоть какой-то смысл арендовать жилье в Ирпене, то цена аренды должна быть на 5-6 тыс грн ниже(это даже если время свое не сильно ценишь), чем в аналогичной киевской квартире.
А если при дальнейшем ухудшении ситуации цена в Киеве будет всего 5 тыс, то в Ирпене должно быть даром, чтобы это имело смысл для арендатора? Вот и подумайте что будет стоять с заколоченными окнами - Чабаны или Борщага
Мыслите как то однобоко...
Я жил на борщаге и в ирпене попробую сравнить.
Общ.Транспорт, если нужно метро до с большинства районов ирпеня по новой трассе добраться к метро быстрее например чем с южной борщаговки, цена вопроса... вы правы Ирпень втрое дороже (если ездить семьей то даже даром жить в ирпене дороже чем снимать простенькую квартиру в киеве) Тому виной низкие доходы населения и мафия, цена 17 грн за 8-12 км пути не обоснована, адекватная цена 1 грн/км, остальное коррупция.
Вариант электричка или личный транспорт и попутчики, такса - 20 грн/чел, 4*20 туда и 4*20 обратно уже 160 грн/день или 3520 в месяц. Если работаете в центре или на оболони то в расстоянии большой разницы нет только с борщаги не принято брать попутчиков. На борщаге пробки почти везде в виду отсутствия широких магистралей. В ирпене пробки только когда закрыт ж/д переезд.
Инфраструктура. по школам-садикам в ирпене большой напряг, точнее беда. В Частных садах ценник стартует от 3тыс, зато супермаркетов как грязи (больше 15 шт) некоторые на расстоянии в 300-500 метров друг от друга. На южной борщаговке кажется с этим были проблемы.
С больницами в ирпене вооще все очень плохо, кто планирует болеть на ирпень даже не смотрите, нет там больниц, только поликлиника, стоматологи, пару частных клиник и военный госпиталь
Выйти погулять.. вот куда пойти на борщаговке? Варианты вдоль окружной, вдоль скоростного трамвая или вишневскую промзону посетить. А если серьёзно то некуда, то есть вообще некуда. В ирпене десяток новых парков, длинная (несколько километров) набережная, в сторону Житомирской трассы километры леса, по ирпеню тоже есть тихие улочки где погулять, даже озёра есть.
Развлечения - их одинаково нет ни в ирпене ни на борщаговке,
Преступность, по борщаговке вечером ночью ходить крайне стремно, виной тому контингент который живёт в бывших общагах и гостинках. Так же оставлять авто под домом я на борщаговке бы не стал. В ирпене спокойно ночуют под домом премиум джипы и другой иномарочный хлам (народ в новостроях не бедный) для особо придирчивых есть подземные парковки от 1200 в месяц. По ночам ходите себе по ирпеню сколько угодно, преступникам интереснее в киеве работать, там и народ богаче и потеряться легче.
Лично знаю людей переехавших с киевских новобеличей в ирпень, всего 8 км и другая жизнь. Нет разрушенных дворов, 40 летних панельных девятиэтажек, бабушек на лавочках, бездомных кошек и собак и других атрибутов безнадёжного советского благополучия.
А заколоченные окна вангую скорее киевским хрущевкам и панельным 9ти этажкам, поскольку обслуживать их по европейским тарифам будет дороже, чем снимать новострой в том же ирпене. Смешно смотреть олх когда за старый хрущ на туполева или на дарнице хотят столько же денег как за сданый новострой рядом с метро теремки или демеевская. Типа "обменяю старые жигули на новый бмв без доплаты".
Владельцы хрущёвок в спальных районах пока не в курсе что их халупы в ближайшие годы полностью потеряют привлекательность я бы переехал с хруща в ирпенский новострой а ещё лучше в ворзель где за 20к долларов можно купить 80-100м2 личного пространства
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 06 тра, 2020 10:22, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3109
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:49
rjkz написав:
.. по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев..
в современных реалиях "выделенка" работает как спецполоса для особо борзых, а скоростной, что бы там не писали, обеспечивает (кроме снежной зимы) гарантированное время прибытия в заданное место. Если бы его продлили до Софиевской/Петропавловской Борщаги, цены бы ему не было, и Окружную бы разгрузили, бо этот поток, по диагонали пересекающий Окружную до ближайшего разворота, мягко говоря, прикумарил
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:34
rjkz написав:
Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе
. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.
Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев,
И не надо для этого мэрином становиться.
При чем скоростной трамвай к убогой развязке на лепсе? там изначально великими мыслителями сделана убогая развязка, то есть закидать предъявами скоростной трамвай можно, но явно не в месте путепровода на Гавела, так как отсутствуют обычные автомобильный перекрёстки (но тогда это в угоду автомобилистам, а планировать город под них не разумно).Трамвайную сеть же наоборот нужно расширять, осмысленно (а вот маршрутки убирать накуй) Мы же хотим как у людей
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6427
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:04
hume написав: rjkz написав:
Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе
. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.
Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев,
И не надо для этого мэрином становиться.
При чем скоростной трамвай к убогой развязке на лепсе? там изначально великими мыслителями сделана убогая развязка, то есть закидать предъявами скоростной трамвай можно, но явно не в месте путепровода на Гавела, так как отсутствуют обычные автомобильный перекрёстки (но тогда это в угоду автомобилистам, а планировать город под них не разумно).Трамвайную сеть же наоборот нужно расширять, осмысленно (а вот маршрутки убирать накуй) Мы же хотим как у людей
Тоже вариант. но скоростной мне не нравится совсем.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10780
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4747 раз.
- Подякували: 2459 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:45
коротко про жахи вчорашнього Києва:
о 17.10 виїхав з Центру від Цирку в напрямку Кільцевої (Соф.Борщагівка), Проспект стояв до Ватутіна, вирішив "піти" через Дорогожичі і виїзд через Гавела на Гузара. І тут мене спіткала прикра невдача
Виїзд на Гузара наглухо заблокований на з"їзд з Гавела направо перед мостом. Тупо блок.
Пішов на розворот по Гавела і пр.Відрадний вздовж колій трамвая, прокляв усю дебільну владу, яка затіяла там ремонти.
Залип на ДВІ години. Чудом витягнувся по Трублаїні на Кільцеву перед Новусом і Леруа. Не їдьте туди взагалі і категорично не їдьте з Дорогожичів на Кільцеву через Південну Борщагу.
Краще Проспектом в сторону Житомирської і на з"їзд на Кільцеву. Іншого не дано.
Знаю, що офф-топ, але пишу, щоб попередити і зберегти нерви.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 640
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:12
hume написав:
Частенько раньше заезжал к друзьям в этот парк, парк сделали очень хороший, контингент - ребята/девушки в трениках с колясками и пивасом.
парк не доделали - перекапывают и бетонируют озеро второй год.
а контингент ничем не отличается от контингента других Киевских парков. если не считать Мариинского и Шевченко.
имхо, эти два виртуальных "треугольника" - Чубаря-Героев Севастополя-Гузара и Чубаря-Лепсе-Гузара вполне нормальны для жизни.
садики, школы, врачи, цдют, парк... плотность населения не высокая.
сейчас доделают дороги, включая второстепенные, и будет совсем хорошо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14668
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1948 раз.
- Подякували: 4328 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:29
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
Как может нравиться жить на Борщаге - я не знаю. Я достаточно знаю
этот район и его контингент (((. Кстати, скоростной трамвай - это огромная ошибка в инфраструктурном плане. Это как Днепр, который отсекает часть город
а
КОЛЯ, может вам на мера осенью пойти?
есть идея - закопать Днепр нах!
думаю партия СН оценит ваши инновации)
Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
Выделенная полоса для трамвайчика - это конечно круто, но из-за нее перманентный затор например на путепроводе б-ра Лепсе (ныне Гавела). Ну нет возможности повернуть налево , приходится выезжать на разворот направо, возле Исиды, блокируя движение в строну Отрадного по Лепсе. Тоже самое для тех, кто хочет с Лепсе от Метростроевской повернуть налево на Комарова. Теперь представьте, что скоростного нет, а есть просто проспект - мало того, что движение автомобилей будет свободней, так еще, если сделать перекрестки, разгрузится Лепсе. Например, Героев Севастополя - почти всегда пустая, Гарматная тоже не сильно загружена.
Я отдаю себе отчет, что нарываюсь на кидания тапками - дескать, как мы, бощагяне будем добираться на свои работы? Тогда почему скоростной трамвай обычно полупустой даже в час пик? - зато маршрутки переполнены и идут по автодороге, блокируя проезжую часть и останавливаясь на остановках в 2, а порой и в 3 ряда? Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев, штрафы автоматические и не подлежащие оспариванию как для тех кто заехал на полосу общественного транспорта так и для маршруток на полосе для автомобилей. За парковку на полосе общественного транспорта - машина спаливается в присутствии понятых.
И не надо для этого мэрином становиться.
Нам выходит с Европой не по пути, надо свой велосипед изобретать и наступать снова на грабли...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3472
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:31
rjkz написав:
Нах? Как вам пришла в голову идея закапывать Днепр? Не дают покоя лавры закапывателей Лыбеди? Которая, кстати, течет по трубам аккурат под скоростным трамваем.
Это в каких местах?
Если не изменяет память, то ближе всего к скростному Либидь подходит в районе Политехнического института, и то там метров 20 минимум, в остальных местах гораздо дальше.
rjkz написав:
Скоростной трамвай был актуален для своего времени, когда рабочий класс с Борщаги добирался на работу в Центер. С тех пор много чего изменилось - в Центре нет работы для рабочего класса и те кто туда и добирается, на большой процент предпочитают это делать на персональном аутомопиле. Ну так жизнь сложилась.
...
Я отдаю себе отчет, что нарываюсь на кидания тапками - дескать, как мы, бощагяне будем добираться на свои работы? Тогда почему скоростной трамвай обычно полупустой даже в час пик? - зато маршрутки переполнены и идут по автодороге, блокируя проезжую часть и останавливаясь на остановках в 2, а порой и в 3 ряда? Давайте компромиссный вариант - выделенная разметкой полоса для движения общественного транспорта и камеры от Колибриса до цирка, по выделенке едут маршрутки и ТРОЛЛЕЙБУСЫ вместо трамваев, штрафы автоматические и не подлежащие оспариванию как для тех кто заехал на полосу общественного транспорта так и для маршруток на полосе для автомобилей. За парковку на полосе общественного транспорта - машина спаливается в присутствии понятых.
Скоростной возит довольно много людей, и когда его на пару месяцев закрывали, то был коллапс, т.к. автобусы просто не справлялись с потоком. В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3692
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|