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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1836183718381839

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02

  _Mykola_ написав:В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.

Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:11

  Yuri_T написав:парк не доделали - перекапывают и бетонируют озеро второй год.
а контингент ничем не отличается от контингента других Киевских парков. если не считать Мариинского и Шевченко.

имхо, эти два виртуальных "треугольника" - Чубаря-Героев Севастополя-Гузара и Чубаря-Лепсе-Гузара вполне нормальны для жизни.
садики, школы, врачи, цдют, парк... плотность населения не высокая.
сейчас доделают дороги, включая второстепенные, и будет совсем хорошо.

Позвольте не согласиться.
Контингент посещения парков состоитпреимущественно из аборигенов. Из за стоимости жилья в этом районе (а она одна из самых доступных в Киеве) аборигены, скажем так, своеобразные. Мы же не будем сравнивать контингент борщага, и например, русановки, где жилье получали всякие деятели искусства. Или, например, с контингентом об набережной, где вся застройка вдоль набережной относительно новая, а с появлением набережной начал очищаться контингент проживающий в старом фонде возле метро, тк был зазор времени когда можно было нормально напарить такие квартиры.
hume
 
Повідомлень: 6429
З нами з: 27.12.12
Подякував: 623 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1836183718381839
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