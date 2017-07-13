Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02
Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:11
Позвольте не согласиться.
Контингент посещения парков состоитпреимущественно из аборигенов. Из за стоимости жилья в этом районе (а она одна из самых доступных в Киеве) аборигены, скажем так, своеобразные. Мы же не будем сравнивать контингент борщага, и например, русановки, где жилье получали всякие деятели искусства. Или, например, с контингентом об набережной, где вся застройка вдоль набережной относительно новая, а с появлением набережной начал очищаться контингент проживающий в старом фонде возле метро, тк был зазор времени когда можно было нормально напарить такие квартиры.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
стоимость не при чём, абориген это стиль жизни и откуда у аборигена 20-30к зелени даже на примитивную гостинку, у большинства на пиво/сигареты не всегда есть. но вы правы контингент борщаговки не перепутать ни с кем, даже с вишневым и броварами резкий контраст.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:16
Кожен бачить тільки те, що хоче.
Контингент, що бухає пиво та регоче на пісочку ОН чи на дерев'яних лавках, що в пішохідній зоні, чимось відрізняється від контингенту, що бухає пиво та регоче на травичці отрадного парку?
На тій ОН з боку вулиці Прирічна радянського житла цілі квартали. І чортів-понаїхів там ніяк не менше, ніж будь де у Києві.
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