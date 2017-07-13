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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1836183718381839

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02

  _Mykola_ написав:В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.

Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:11

  Yuri_T написав:парк не доделали - перекапывают и бетонируют озеро второй год.
а контингент ничем не отличается от контингента других Киевских парков. если не считать Мариинского и Шевченко.

имхо, эти два виртуальных "треугольника" - Чубаря-Героев Севастополя-Гузара и Чубаря-Лепсе-Гузара вполне нормальны для жизни.
садики, школы, врачи, цдют, парк... плотность населения не высокая.
сейчас доделают дороги, включая второстепенные, и будет совсем хорошо.

Позвольте не согласиться.
Контингент посещения парков состоитпреимущественно из аборигенов. Из за стоимости жилья в этом районе (а она одна из самых доступных в Киеве) аборигены, скажем так, своеобразные. Мы же не будем сравнивать контингент борщага, и например, русановки, где жилье получали всякие деятели искусства. Или, например, с контингентом об набережной, где вся застройка вдоль набережной относительно новая, а с появлением набережной начал очищаться контингент проживающий в старом фонде возле метро, тк был зазор времени когда можно было нормально напарить такие квартиры.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Контингент посещения парков состоитпреимущественно из аборигенов.
стоимость не при чём, абориген это стиль жизни и откуда у аборигена 20-30к зелени даже на примитивную гостинку, у большинства на пиво/сигареты не всегда есть. но вы правы контингент борщаговки не перепутать ни с кем, даже с вишневым и броварами резкий контраст.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:16

  hume написав:Или, например, с контингентом об набережной, где вся застройка вдоль набережной относительно новая, а с появлением набережной начал очищаться контингент проживающий в старом фонде возле метро, тк был зазор времени когда можно было нормально напарить такие квартиры.

Кожен бачить тільки те, що хоче.
Контингент, що бухає пиво та регоче на пісочку ОН чи на дерев'яних лавках, що в пішохідній зоні, чимось відрізняється від контингенту, що бухає пиво та регоче на травичці отрадного парку?
На тій ОН з боку вулиці Прирічна радянського житла цілі квартали. І чортів-понаїхів там ніяк не менше, ніж будь де у Києві.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:24

  hume написав:
  _Mykola_ написав:В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.

Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.



Жаль, нельзя сделать его подземным.
В Нью-Йорке станции метро и проезжую часть зачастую разделяют только стальные балки, плиты и дорожное покрытие. Иногда, стоя на тротуаре, можно видеть через решетку под ногами поезда МТА.
Но мешает ЖД и Гетьмана.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:56

  rjkz написав:
  hume написав:
  _Mykola_ написав:В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.

Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.



Жаль, нельзя сделать его подземным.
В Нью-Йорке станции метро и проезжую часть зачастую разделяют только стальные балки, плиты и дорожное покрытие. Иногда, стоя на тротуаре, можно видеть через решетку под ногами поезда МТА.
Но мешает ЖД и Гетьмана.

Вспомнила о комфорте Нью-Йорк метро и Мюнхен... Ладно, о грустном )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:10

stm , в Нью-Йорке самое старое метро в мире. И самое большое. Для того, чтобы его модернизировать надо туеву хучу бабла.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:24

  rjkz написав:stm , в Нью-Йорке самое старое метро в мире. И самое большое. Для того, чтобы его модернизировать надо туеву хучу бабла.

Я не спорю и поэтому его удобство будет только меркнуть. И противоположное, как правильно организовать комфорт. Конечно это моё ИМХО. Но! Именно оно комфортно и позволяет пригородам в хх км ездить на работу без проблем. Короче, посмотрите ещё на схему самого метро ничего не напоминает, я каждый раз вздыхаю нам есть куда расти и лучше в финансах тянуться к Нью-Йорку, а в практичности организации общественного транспорта - к Мюнхену )))
stm
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