Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02
Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:11
Позвольте не согласиться.
Контингент посещения парков состоитпреимущественно из аборигенов. Из за стоимости жилья в этом районе (а она одна из самых доступных в Киеве) аборигены, скажем так, своеобразные. Мы же не будем сравнивать контингент борщага, и например, русановки, где жилье получали всякие деятели искусства. Или, например, с контингентом об набережной, где вся застройка вдоль набережной относительно новая, а с появлением набережной начал очищаться контингент проживающий в старом фонде возле метро, тк был зазор времени когда можно было нормально напарить такие квартиры.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
стоимость не при чём, абориген это стиль жизни и откуда у аборигена 20-30к зелени даже на примитивную гостинку, у большинства на пиво/сигареты не всегда есть. но вы правы контингент борщаговки не перепутать ни с кем, даже с вишневым и броварами резкий контраст.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:16
Кожен бачить тільки те, що хоче.
Контингент, що бухає пиво та регоче на пісочку ОН чи на дерев'яних лавках, що в пішохідній зоні, чимось відрізняється від контингенту, що бухає пиво та регоче на травичці отрадного парку?
На тій ОН з боку вулиці Прирічна радянського житла цілі квартали. І чортів-понаїхів там ніяк не менше, ніж будь де у Києві.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:24
Жаль, нельзя сделать его подземным.
В Нью-Йорке станции метро и проезжую часть зачастую разделяют только стальные балки, плиты и дорожное покрытие. Иногда, стоя на тротуаре, можно видеть через решетку под ногами поезда МТА.
Но мешает ЖД и Гетьмана.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:56
Вспомнила о комфорте Нью-Йорк метро и Мюнхен... Ладно, о грустном )))
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:10
stm , в Нью-Йорке самое старое метро в мире. И самое большое. Для того, чтобы его модернизировать надо туеву хучу бабла.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:24
Я не спорю и поэтому его удобство будет только меркнуть. И противоположное, как правильно организовать комфорт. Конечно это моё ИМХО. Но! Именно оно комфортно и позволяет пригородам в хх км ездить на работу без проблем. Короче, посмотрите ещё на схему самого метро ничего не напоминает, я каждый раз вздыхаю нам есть куда расти и лучше в финансах тянуться к Нью-Йорку, а в практичности организации общественного транспорта - к Мюнхену )))
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:15
Не совсем понял, на схему какого метро смотреть чтобы что-то напомнило - киевского, нй или Мюнхена?
В США вообще подход до того прямолинейный ко всему, что я думаю, может они в том числе такие успешные, что вкладывают по-минимуму в понты? Что угодно можно взять - аскетичность и практичность. Хоть метро хоть недвига хоть что. Вагоны трейнов - это просто ящик из нержавейки на колесах с самыми примитивными (и неудобными) сиденьями.
Мне еще рассказали такую историю - когда-то метрополитен был частным, пока город не выкупил у собственников, и было два транспортных оператора, они все делали как придет в голову, никаких норм и стандартов не было. Сейчас это все МТА, но есть буквенные маршруты и есть цифровые. Абсолютно разные длины составов, разная ширина колеи, разные размеры вагонов. Как результат - разные размеры туннелей, платформ и тд.
Еще что поразило в самый первый приезд...кажется это было лет 15 назад - за викенд на Манхеттене увидели только одну женщину на каблуках. Все в джинсах и кроссовках. Косметики или минимум или вообще нет. Это при том, что на тот момент косметика и парфюмерия была раза в 2 дешевле, чем в Киеве.
То что недвига там на 99% старая и построена из "г.на и палок" здесь уже столько сказано-пересказано...и то что новое строится - такое-же г.но (это имеет вполне здравое экономическое объяснение не только в плане целесообразности строительства, но и в плане налогов на владение), за очень небольшим исключением, но это исключение стоит ну просто космических денег.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
rjkz, попытаюсь объяснить при изначально загруженном центре все дороги как у нас ведут в бермудский треугольник на карте, им удалось разгружать эти узлы на отлично
Если грубо, то мы постоянно ведём все пути в треугольник центра без расширения пропускных возможностей... Они просчитывают возможности и строят что-то параллельное.
В защиту скоростного трамвая, заходя в Киеве не в час пик, я еду не менее комфортно чем в Вене/Мюнхене. Но вот 5 утра и всем конец на трамвае люди прут на работу так же как в метро со всех концов пригорода на несчастные 3 нераспараллеленные ветки. Потом из Борисполя за 80 грн я комфортно доберусь до Вокзала, а дальше мне опять пи**, потому что Ирпень тоже поедет до вокзала, и завернуть по электричке весь Ирпень до Берестейски ну никак нельзя. Попутно круг электрички может с Борщаговки, Сырца, Петровки забирать всех страждущих на Борисполь или покататься по кругу, но почему-то не рентабельно. Хотя глядя на вагоны понимаю почему. Ну да ладно мечтать о комфорте... Хотя смотрю на круг для соединения электричкой(наземное метро) дорог на 2 аэропорта и печаль. Вроде как просится давно, а денег нет )))
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