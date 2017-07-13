Додано: Сер 06 тра, 2020 20:15

stm написав: rjkz написав: stm , в Нью-Йорке самое старое метро в мире. И самое большое. Для того, чтобы его модернизировать надо туеву хучу бабла. , в Нью-Йорке самое старое метро в мире. И самое большое. Для того, чтобы его модернизировать надо туеву хучу бабла.

Я не спорю и поэтому его удобство будет только меркнуть. И противоположное, как правильно организовать комфорт. Конечно это моё ИМХО. Но! Именно оно комфортно и позволяет пригородам в хх км ездить на работу без проблем. Короче, посмотрите ещё на схему самого метро ничего не напоминает, я каждый раз вздыхаю нам есть куда расти и лучше в финансах тянуться к Нью-Йорку, а в практичности организации общественного транспорта - к Мюнхену ))) Я не спорю и поэтому его удобство будет только меркнуть. И противоположное, как правильно организовать комфорт. Конечно это моё ИМХО. Но! Именно оно комфортно и позволяет пригородам в хх км ездить на работу без проблем. Короче, посмотрите ещё на схему самого метро ничего не напоминает, я каждый раз вздыхаю нам есть куда расти и лучше в финансах тянуться к Нью-Йорку, а в практичности организации общественного транспорта - к Мюнхену )))

Не совсем понял, на схему какого метро смотреть чтобы что-то напомнило - киевского, нй или Мюнхена?В США вообще подход до того прямолинейный ко всему, что я думаю, может они в том числе такие успешные, что вкладывают по-минимуму в понты? Что угодно можно взять - аскетичность и практичность. Хоть метро хоть недвига хоть что. Вагоны трейнов - это просто ящик из нержавейки на колесах с самыми примитивными (и неудобными) сиденьями.Мне еще рассказали такую историю - когда-то метрополитен был частным, пока город не выкупил у собственников, и было два транспортных оператора, они все делали как придет в голову, никаких норм и стандартов не было. Сейчас это все МТА, но есть буквенные маршруты и есть цифровые. Абсолютно разные длины составов, разная ширина колеи, разные размеры вагонов. Как результат - разные размеры туннелей, платформ и тд.Еще что поразило в самый первый приезд...кажется это было лет 15 назад - за викенд на Манхеттене увидели только одну женщину на каблуках. Все в джинсах и кроссовках. Косметики или минимум или вообще нет. Это при том, что на тот момент косметика и парфюмерия была раза в 2 дешевле, чем в Киеве.То что недвига там на 99% старая и построена из "г.на и палок" здесь уже столько сказано-пересказано...и то что новое строится - такое-же г.но (это имеет вполне здравое экономическое объяснение не только в плане целесообразности строительства, но и в плане налогов на владение), за очень небольшим исключением, но это исключение стоит ну просто космических денег.