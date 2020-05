Додано: Чет 07 тра, 2020 08:33

stm написав: rjkz, попытаюсь объяснить при изначально загруженном центре все дороги как у нас ведут в бермудский треугольник на карте, им удалось разгружать эти узлы на отлично









Если грубо, то мы постоянно ведём все пути в треугольник центра без расширения пропускных возможностей... Они просчитывают возможности и строят что-то параллельное.



- електрички з Ірпеня розвантажуються на Святошино, при розумних мерах, метро могли би протягнути на одну станцію далі, до Новобілич,

- є міська електричка на Борщазі, і можна було би зробити нормальний розклад та закільцювати, щоб були стиковки в кілька хвилин і люди можгли їхати в сторону Сирця та Куренівки, але ніяк не можуть зробити нормальний рух міської електрички, це непосильне задача, тре пішохідний мостик запилят в центрі Києва, бо красіво туристам,

- був трамвай колись по Саксаганського, чому б не зробити нормальний швидкісний трамвай від Соф.Борщ до синьої гілки метро?



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/