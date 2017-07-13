stm написав:

rjkz, попытаюсь объяснить при изначально загруженном центре все дороги как у нас ведут в бермудский треугольник на карте, им удалось разгружать эти узлы на отличноЕсли грубо, то мы постоянно ведём все пути в треугольник центра без расширения пропускных возможностей... Они просчитывают возможности и строят что-то параллельное.В защиту скоростного трамвая, заходя в Киеве не в час пик, я еду не менее комфортно чем в Вене/Мюнхене. Но вот 5 утра и всем конец на трамвае люди прут на работу так же как в метро со всех концов пригорода на несчастные 3 нераспараллеленные ветки. Потом из Борисполя за 80 грн я комфортно доберусь до Вокзала, а дальше мне опять пи**, потому что Ирпень тоже поедет до вокзала, и завернуть по электричке весь Ирпень до Берестейски ну никак нельзя. Попутно круг электрички может с Борщаговки, Сырца, Петровки забирать всех страждущих на Борисполь или покататься по кругу, но почему-то не рентабельно. Хотя глядя на вагоны понимаю почему. Ну да ладно мечтать о комфорте... Хотя смотрю на круг для соединения электричкой(наземное метро) дорог на 2 аэропорта и печаль. Вроде как просится давно, а денег нет )))