Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:rjkz, попытаюсь объяснить при изначально загруженном центре все дороги как у нас ведут в бермудский треугольник на карте, им удалось разгружать эти узлы на отлично
Если грубо, то мы постоянно ведём все пути в треугольник центра без расширения пропускных возможностей... Они просчитывают возможности и строят что-то параллельное.
В защиту скоростного трамвая, заходя в Киеве не в час пик, я еду не менее комфортно чем в Вене/Мюнхене. Но вот 5 утра и всем конец на трамвае люди прут на работу так же как в метро со всех концов пригорода на несчастные 3 нераспараллеленные ветки. Потом из Борисполя за 80 грн я комфортно доберусь до Вокзала, а дальше мне опять пи**, потому что Ирпень тоже поедет до вокзала, и завернуть по электричке весь Ирпень до Берестейски ну никак нельзя. Попутно круг электрички может с Борщаговки, Сырца, Петровки забирать всех страждущих на Борисполь или покататься по кругу, но почему-то не рентабельно. Хотя глядя на вагоны понимаю почему. Ну да ладно мечтать о комфорте... Хотя смотрю на круг для соединения электричкой(наземное метро) дорог на 2 аэропорта и печаль. Вроде как просится давно, а денег нет )))
- електрички з Ірпеня розвантажуються на Святошино, при розумних мерах, метро могли би протягнути на одну станцію далі, до Новобілич, - є міська електричка на Борщазі, і можна було би зробити нормальний розклад та закільцювати, щоб були стиковки в кілька хвилин і люди можгли їхати в сторону Сирця та Куренівки, але ніяк не можуть зробити нормальний рух міської електрички, це непосильне задача, тре пішохідний мостик запилят в центрі Києва, бо красіво туристам, - був трамвай колись по Саксаганського, чому б не зробити нормальний швидкісний трамвай від Соф.Борщ до синьої гілки метро?
Те що при владі дятли, 28 рік незалежності, то вже аксіома.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Возник вопрос как ведут себя стороны в последнем месяце договора. Арендатор отдал сумму предоплаты за последний месяц и вместе с тем сообщил, что живет последний месяц, продлевать договор не будет. Таким образом в течении 30 дней квартира должна быть освобождена. Предположим, что через три дня арендатор находит подходящий новый вариант аренды и готов выезжать. В таком случае лендлорд возвращает сумму за последний месяц за вычетом прожитых дней (пропорционально стоимости одного дня) ? Или иные варианты, плюс возможно в договорах явно прописывается алгоритм на такие случаи ? В двух разных бумажных договорах, что составляют риелторы не увидел конкретики по данному поводу.
Нет понятия последний месяц, есть понятие залоговая сумма. Залоговая сумма возвращается(если всё нормально) в обмен на ключи. если он хочет прожить три дня, то пусть платит за три дня. В договоре просить риелтора поменять словосочетание "за последний месяц" на залоговая сумма. Так правильно
Возник вопрос как ведут себя стороны в последнем месяце договора. Арендатор отдал сумму предоплаты за последний месяц и вместе с тем сообщил, что живет последний месяц, продлевать договор не будет. Таким образом в течении 30 дней квартира должна быть освобождена. Предположим, что через три дня арендатор находит подходящий новый вариант аренды и готов выезжать. В таком случае лендлорд возвращает сумму за последний месяц за вычетом прожитых дней (пропорционально стоимости одного дня) ? Или иные варианты, плюс возможно в договорах явно прописывается алгоритм на такие случаи ? В двух разных бумажных договорах, что составляют риелторы не увидел конкретики по данному поводу.
У меня в договоре прописано, арендатор предупреждает за 30 дней о выезде и если выезжает раньше 30 дней, то перерасчет за фактически не прожитые в квартире дни не производится. Но есть просто человеческие отношения, если арендатор не зарекомендовал себя как mудак, то я как правило иду навстречу. ПС Про минимальный срок проживания (досрочный съезд недавно заехавших арендаторов) речь не идет.
UA написав:о минимальный срок проживания (досрочный съезд недавно заехавших арендаторов) речь не идет.
Кстати, раньше никогда особо не настаивал на таком пункте. Но за последний год какая то беда, 2 арендатора снялись раньше времени, причем один через 1,5 месяца, второй что то около 4ох прожил. Начал настаивать на этом пункте. А то арендатор какой то ненадёжный пошёл. Съезжали в связи с работой
hume написав:Нет понятия последний месяц, есть понятие залоговая сумма. Залоговая сумма возвращается(если всё нормально) в обмен на ключи. если он хочет прожить три дня, то пусть платит за три дня. В договоре просить риелтора поменять словосочетание "за последний месяц" на залоговая сумма. Так правильно
Не понял или я вас или вы меня. Речь идет не о досрочном выезде.
Подразумевается, что есть договор на полгода, с января по июнь, внесена залоговая сумма в размере месяца аренды. И вот 1 июня арендатор отдает в полном объеме предоплату очередного месяца, который последний по договору. При этом залог был и есть на руках у лендлорда. Поскольку месяц последний по договору арендатору нужно искать новое жилье и он его ищет. Причем найти можно через 3 дня/неделю и т.д. Предположим жилье найдено 3 июня и арендатор готов уезжать. В таком случае лендлорд отдает уже полученное 1 июня за вычетом 3-х дней (плюс залог разумеется) ?
vladimir07 написав:...В таком случае лендлорд отдает уже полученное 1 июня за вычетом 3-х дней (плюс залог разумеется) ?
не факт. зачем арендодателю простой? это убытки. если арендатор заплатил за июнь - может жить, может съезжать. его дело. а 30 июня получит возврат залоговой суммы. редкий арендодатель вернёт деньги за 27 дней июня. возможно договориться где-то посередине, но полный возврат за не прожитое - не реально.