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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:47
Если съехал раньше. Начинаю пытаться раньше сдавать. Если удается сдать раньше, то возвращаю с даты сдачи. Простой за счет арендатора. Был случай арендатор рано переехал, но ключи не отдал, видимо чтоб я его не обманул по дате новой сдачи. По факту сдачи ключи вернул, отдал ему сумму пропорционально.
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Бывалый
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:14
Бывалый написав:
Если съехал раньше. Начинаю пытаться раньше сдавать. Если удается сдать раньше, то возвращаю с даты сдачи. Простой за счет арендатора. Был случай арендатор рано переехал, но ключи не отдал, видимо чтоб я его не обманул по дате новой сдачи. По факту сдачи ключи вернул, отдал ему сумму пропорционально.
Балуете арендаторов. Плохому учите. Ключ не вернул. Ну вы же новым арендаторам при сдаче квартиру показывали.Свой ключик от квартиры у вас на руках. Я всегда при пересдаче ключики меняю. Вот этого не хватало, чтобы меня арендатор при сдаче моей собственности не сданным ключиком "контролировал". Выселился-до побачення!
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dir
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:27
vladimir07 написав:
Задал вопрос, получил разные ответы, противоположные по смыслу.)
Понятно только стало, что это предмет договоренностей, однозначного тут нет.
ЗЫ Я не лендлорд.
Можете ещё раз , более конкретно описАть ситуацию?
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Vadim V
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:33
В Днепре в нормальных ЖК и локациях по текущим договорам скидок НЕТУ!!!
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Vadim V
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:38
hume написав: _Mykola_ написав:
В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.
Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
Он связан с метро, как минимум в двух местах, Политехнический институт и Вокзальная.
От станции до метро там 5-7 мин идти, наверное.
И, где-то уже пробегало, что его будут связывать с вокзалом.
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_Mykola_
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:56
_Mykola_ написав: hume написав: _Mykola_ написав:
В часы пик этот трамвай ходит очень часто, практически аналог наземного метро. Вы недооцениваете его роль в транспортной инфраструктуре.
Его роль была бы ой как велика если бы он был связан с метро. Это было бы просто великолепно. На данный момент это просто быстрый способ передвижения вдоль борщаговской.
Он связан с метро, как минимум в двух местах, Политехнический институт и Вокзальная.
От станции до метро там 5-7 мин идти, наверное.
И, где-то уже пробегало, что его будут связывать с вокзалом.
5-7 минут - это критическом много, учитывая сколько нужно подыматься, спускаться, обходить, поворачивать (особенно на Вокзальную). Конечно, советские инженеры до другого не могли додуматся.
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BIGor
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:27
Vadim V написав:
В Днепре в нормальных ЖК и локациях
по текущим договорам скидок НЕТУ!!!
В Киеве тоже!!!
Востаннє редагувалось UA
в Чет 07 тра, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:31
UA написав:
В Киеве тоже
Vadim V написав:
В Днепре в нормальных ЖК и локациях по текущим договорам скидок НЕТУ
!!!
!!!
в каких?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:04
vladimir07 написав:
Задал вопрос, получил разные ответы, противоположные по смыслу.)
Понятно только стало, что это предмет договоренностей, однозначного тут нет.
ЗЫ Я не лендлорд.
Если человек арендовал у меня квартиру 2-3 года и не создавал проблем, то зачем мне создавать ему проблему со съездом?
У меня в договоре прописано, что я имею право проводить просмотры квартиры новым потенциальным арендаторам с дня когда текущий арендатор заявил о желании съехать.
Не злоупотребляю этим пунктом, толпы не вожу, но серьезным претендентам показываю.
Опять же, если текущий арендатор способствует таким просмотрам (рекламирует квартиру как реальный пользователь), почему бы мне не отблагодарить его возвратом денег за не прожитые дни?
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UA
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