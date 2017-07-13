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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:47
dir написав:
Балуете арендаторов. Плохому учите. Ключ не вернул. Ну вы же новым арендаторам при сдаче квартиру показывали.Свой ключик от квартиры у вас на руках. Я всегда при пересдаче ключики меняю. Вот этого не хватало, чтобы меня арендатор при сдаче моей собственности не сданным ключиком "контролировал". Выселился-до побачення!
На самом деле квартира еще его, оплаченная. Но он заинтересован, чтоб я раньше сдал и вернул часть аренды. Показ сегодня, сдача к примеру с завтрашнего дня. Ключи меняю один замок. В любом случае у него уже нет всех ключей. Я привел пример разового контроля, кроме ключей там оставалась кой-какая мелочь из вещей, типа мяч. По факту он просто вернул ключ и мы рассчитались.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:03
dir написав:
Показы в присутствии выезжающего арендатора малопродуктивны. Люди хотят смотреть уже свободные квартиры.
Самые продуктивные это когда старый арендатор, проводит показ потенциальному новому арендатору, без присутствия арендодателя.
Вся правда про личность арендодателя и особенности квартиры выясняются за пару минут
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