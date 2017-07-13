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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1839184018411842

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:47

  dir написав: Балуете арендаторов. Плохому учите. Ключ не вернул. Ну вы же новым арендаторам при сдаче квартиру показывали.Свой ключик от квартиры у вас на руках. Я всегда при пересдаче ключики меняю. Вот этого не хватало, чтобы меня арендатор при сдаче моей собственности не сданным ключиком "контролировал". Выселился-до побачення!

На самом деле квартира еще его, оплаченная. Но он заинтересован, чтоб я раньше сдал и вернул часть аренды. Показ сегодня, сдача к примеру с завтрашнего дня. Ключи меняю один замок. В любом случае у него уже нет всех ключей. Я привел пример разового контроля, кроме ключей там оставалась кой-какая мелочь из вещей, типа мяч. По факту он просто вернул ключ и мы рассчитались.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:03

  dir написав: Показы в присутствии выезжающего арендатора малопродуктивны. Люди хотят смотреть уже свободные квартиры.

Самые продуктивные это когда старый арендатор, проводит показ потенциальному новому арендатору, без присутствия арендодателя.
Вся правда про личность арендодателя и особенности квартиры выясняются за пару минут :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:59

  UA написав:
  dir написав: Показы в присутствии выезжающего арендатора малопродуктивны. Люди хотят смотреть уже свободные квартиры.

Самые продуктивные это когда старый арендатор, проводит показ потенциальному новому арендатору, без присутствия арендодателя.
Вся правда про личность арендодателя и особенности квартиры выясняются за пару минут :mrgreen:

Такой себе арендаторский акцент на личности арендодателя. Но вот реальный пример. Лет 10(без единого дня простоя) сдаётся 3-х раздельные комнаты троим арендаторам. Один из них всегда ответственный квартиросъёмщик. И да, люди постоянно меняются примерно раз в полтора года(десятка полтора народу прошло) и ответственный квартиросъёмщик самостоятельно подыскивает себе соседей в квартиру. Арендодатель порой даже их плохо в лицо запоминает. Не ему с ними жить.
dir
 
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