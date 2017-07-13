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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1839184018411842

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:47

  dir написав: Балуете арендаторов. Плохому учите. Ключ не вернул. Ну вы же новым арендаторам при сдаче квартиру показывали.Свой ключик от квартиры у вас на руках. Я всегда при пересдаче ключики меняю. Вот этого не хватало, чтобы меня арендатор при сдаче моей собственности не сданным ключиком "контролировал". Выселился-до побачення!

На самом деле квартира еще его, оплаченная. Но он заинтересован, чтоб я раньше сдал и вернул часть аренды. Показ сегодня, сдача к примеру с завтрашнего дня. Ключи меняю один замок. В любом случае у него уже нет всех ключей. Я привел пример разового контроля, кроме ключей там оставалась кой-какая мелочь из вещей, типа мяч. По факту он просто вернул ключ и мы рассчитались.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:03

  dir написав: Показы в присутствии выезжающего арендатора малопродуктивны. Люди хотят смотреть уже свободные квартиры.

Самые продуктивные это когда старый арендатор, проводит показ потенциальному новому арендатору, без присутствия арендодателя.
Вся правда про личность арендодателя и особенности квартиры выясняются за пару минут :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:59

  UA написав:
  dir написав: Показы в присутствии выезжающего арендатора малопродуктивны. Люди хотят смотреть уже свободные квартиры.

Самые продуктивные это когда старый арендатор, проводит показ потенциальному новому арендатору, без присутствия арендодателя.
Вся правда про личность арендодателя и особенности квартиры выясняются за пару минут :mrgreen:

Такой себе арендаторский акцент на личности арендодателя. Но вот реальный пример. Лет 10(без единого дня простоя) сдаётся 3-х раздельные комнаты троим арендаторам. Один из них всегда ответственный квартиросъёмщик. И да, люди постоянно меняются примерно раз в полтора года(десятка полтора народу прошло) и ответственный квартиросъёмщик самостоятельно подыскивает себе соседей в квартиру. Арендодатель порой даже их плохо в лицо запоминает. Не ему с ними жить.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:06

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.


Я думаю, що падіння орендних ставок - надовго.
Весь Київ стоїть у новобудах та недобудах.
Де набрати стільки квартирантів??? :oops:
Слід врахувати, що 1/4 працездатного населення - або на заробках, або знову ломанеться на заробки, як тільки ЄС послаблять карантин.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:37

  Frant написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.


Я думаю, що падіння орендних ставок - надовго.
Весь Київ стоїть у новобудах та недобудах.
Де набрати стільки квартирантів??? :oops:
Слід врахувати, що 1/4 працездатного населення - або на заробках, або знову ломанеться на заробки, як тільки ЄС послаблять карантин.
до карантину теж 1/4 була на заробітках, і нічого
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:58

quote="4962843:Diman"
====
  Frant написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.


Я думаю, що падіння орендних ставок - надовго.
Весь Київ стоїть у новобудах та недобудах.
Де набрати стільки квартирантів??? :oops:
Слід врахувати, що 1/4 працездатного населення - або на заробках, або знову ломанеться на заробки, як тільки ЄС послаблять карантин.
до карантину теж 1/4 була на заробітках, і нічого
============
на западенщині мало цікавляться Києвом,
або купують в найближчому обл. центрі, або будують палац у своєму селі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:на западенщині мало цікавляться Києвом,

вы звидкы нэ нагадаетэ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:28

  dir написав:
  UA написав:Если человек арендовал у меня 2-3 года и не создавал проблем, зачем мне создавать ему проблему со съездом?
У меня прописано, что я имею право проводить просмотры новым арендаторам с дня когда текущий заявил о желании съехать.
Не злоупотребляю, толпы не вожу, но серьезным показываю.

Показы в присутствии выезжающего арендатора малопродуктивны. Люди хотят смотреть уже свободные квартиры.

малопродуктивны, но хорошо, когда есть сама возможность.
Скоро(R)
antonivs3
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