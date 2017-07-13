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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:44
vhata написав: vhata написав:
Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%
"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
Позвонили вчера оставшиеся 6,5%
- ...как все плохо....
- Вы будете съезжать?
- нет, можно мы просто до конца карантина закроемся не будем платить?
Согласилась.
Подумалось, селяне-тепличники, которые скармливают свиньям отборный тепличный помидор, в худшем положении...
Если кому интересно - с 11 мая все вернулись к работе. У одних скидочка до конца мая.
Если Бог даст, и все буде добре, с июня в обычном режиме.
В который раз убеждаюсь, что никогда не надо жлобиться.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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