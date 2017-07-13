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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1840184118421843

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:44

  vhata написав:
  vhata написав:Оставлю тут для истории, итог на сейчас по нежилой аренде
"-93,5%"
Это треш. Слава Богу, нет долгов и сейчас не зима.
Позвонили вчера оставшиеся 6,5%
- ...как все плохо....
- Вы будете съезжать?
- нет, можно мы просто до конца карантина закроемся не будем платить?
Согласилась.

Подумалось, селяне-тепличники, которые скармливают свиньям отборный тепличный помидор, в худшем положении...

Если кому интересно - с 11 мая все вернулись к работе. У одних скидочка до конца мая.
Если Бог даст, и все буде добре, с июня в обычном режиме.
В который раз убеждаюсь, что никогда не надо жлобиться.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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