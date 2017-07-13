Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:42
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:09
investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
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