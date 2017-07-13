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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:20
Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:42
investorkiev написав:
Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
То , что заканчивается летом, с лета.То, что заканчивается в сентябре, с сентября.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:09
investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
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InterForever
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:07
InterForever написав:investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...)
О сезонном.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08
InterForever написав:investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
да, заканчивается карантин - уже официально.
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investorkiev
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45
#ненавижулендлордов
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airmax78
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