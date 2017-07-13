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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1840184118421843

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:42

  investorkiev написав:Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
То , что заканчивается летом, с лета.То, что заканчивается в сентябре, с сентября.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 11:09

investorkiev

Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
InterForever
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:07

  InterForever написав:investorkiev

Интересно, о каком повышении идет речь?...)
О сезонном.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08

  InterForever написав:investorkiev

Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)

да, заканчивается карантин - уже официально.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

#ненавижулендлордов
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:37

  investorkiev написав:
  InterForever написав:investorkiev

Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)

да, заканчивается карантин - уже официально.

Нас пока на работу в офис не зовут. Даже упоминаний небыло.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:53

  BIGor написав:
  investorkiev написав:
  InterForever написав:investorkiev

Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)

да, заканчивается карантин - уже официально.

Нас пока на работу в офис не зовут. Даже упоминаний небыло.

шо, опять "аудиторы из БИГ4" в зоне "двойного дна"? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:51

  airmax78 написав:#ненавижулендлордов


шо трапылось?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:31

  rjkz написав:
  airmax78 написав:#ненавижулендлордов


шо трапылось?

Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!
airmax78
 
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  #<1 ... 1840184118421843
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