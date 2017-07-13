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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:20
Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
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investorkiev
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Додано: Вів 19 тра, 2020 00:42
investorkiev написав:
Коллеги, кто когда повышать аренду собирается?
Осенью, с сентября? Или раньше начнем?
То , что заканчивается летом, с лета.То, что заканчивается в сентябре, с сентября.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:09
investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
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InterForever
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:07
InterForever написав:investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...)
О сезонном.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08
InterForever написав:investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
да, заканчивается карантин - уже официально.
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investorkiev
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45
#ненавижулендлордов
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airmax78
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:37
investorkiev написав: InterForever написав:investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
да, заканчивается карантин - уже официально.
Нас пока на работу в офис не зовут. Даже упоминаний небыло.
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BIGor
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:53
BIGor написав: investorkiev написав: InterForever написав:investorkiev
Интересно, о каком повышении идет речь?...) Разве, наблюдаются фундаментальные изменения на рынке жилой аренды?...)
да, заканчивается карантин - уже официально.
Нас пока на работу в офис не зовут. Даже упоминаний небыло.
шо, опять "аудиторы из БИГ4" в зоне "двойного дна"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 21 тра, 2020 00:51
airmax78 написав:
#ненавижулендлордов
шо трапылось?
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rjkz
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:31
rjkz написав: airmax78 написав:
#ненавижулендлордов
шо трапылось?
Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!
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airmax78
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