|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:14
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
#ненавижулендлордов
шо трапылось?
Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!
Ну как-то надо наказать эксплуататоров трудового народа - съехать например. Главное что есть куда.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10837
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4793 раз.
- Подякували: 2472 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:25
rjkz
Да, действительно "сделайте нам кровопийцам больно-больно"!
Все кто умнее кровопийцы?
-
dir
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|