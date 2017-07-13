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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1841184218431844

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:#ненавижулендлордов


шо трапылось?

Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!


Ну как-то надо наказать эксплуататоров трудового народа - съехать например. Главное что есть куда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:25

rjkz Да, действительно "сделайте нам кровопийцам больно-больно"! :lol: Все кто умнее кровопийцы?
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:#ненавижулендлордов


шо трапылось?

Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!


самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:26

  investorkiev написав:
самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.

Уже ж несколько лет прошло, как Макс купил себе недвижку.
Или он уже новую купил ?
йцукен
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

йцукен написав:
  investorkiev написав:
самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.

Уже ж несколько лет прошло, как Макс купил себе недвижку.
Или он уже новую купил ?
И продал и купил
Faceless
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  #<1 ... 1841184218431844
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