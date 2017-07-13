|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:14
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
#ненавижулендлордов
шо трапылось?
Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!
Ну как-то надо наказать эксплуататоров трудового народа - съехать например. Главное что есть куда.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10846
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4801 раз.
- Подякували: 2475 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:25
rjkz
Да, действительно "сделайте нам кровопийцам больно-больно"!
Все кто умнее кровопийцы?
-
dir
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
#ненавижулендлордов
шо трапылось?
Люди еще не успели раны от карантина зализать, кто ковидлой переболел - легкие разрабатывают, а эти кровососы уже норовят аренду поднять. Не забудем, не простим!
самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2363
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:26
investorkiev написав:
самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.
Уже ж несколько лет прошло, как Макс купил себе недвижку.
Или он уже новую купил ?
-
йцукен
-
-
- Повідомлень: 6830
- З нами з: 23.08.13
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:32
йцукен написав: investorkiev написав:
самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.
Уже ж несколько лет прошло, как Макс купил себе недвижку.
Или он уже новую купил ?
И продал и купил
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27059
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 6458 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 22 тра, 2020 04:08
dir написав:rjkz
Да, действительно "сделайте нам кровопийцам больно-больно"!
Все кто умнее кровопийцы?
Так я сам такой.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10846
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4801 раз.
- Подякували: 2475 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:40
Faceless написав:
И продал и купил
Невідомо, що там відбувалось насправді.
Жарти жартами, а можливо, він уже накупив з десяток квартир за цей час.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21382
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 2191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|