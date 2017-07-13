Ну как-то надо наказать эксплуататоров трудового народа - съехать например. Главное что есть куда.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:14
Ну как-то надо наказать эксплуататоров трудового народа - съехать например. Главное что есть куда.
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:25
rjkz Да, действительно "сделайте нам кровопийцам больно-больно"! Все кто умнее кровопийцы?
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39
самое смешное, что вы, Макс, успеете это повышение осеннее почуствовать на своей шкуре, потому что, я уверен, не закончите ремонт до Нового Года.
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:26
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 22 тра, 2020 04:08
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:40
Невідомо, що там відбувалось насправді.
Жарти жартами, а можливо, він уже накупив з десяток квартир за цей час.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:00
Додано: Суб 23 тра, 2020 00:11
Повышать аренду, карантин закончился? Ну-ну..
Хотя я, конечно, тоже иногда бываю розочковым, но обычно не до такой степени.
Скоро(R)
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:19
На минулому тижні зібрав орендну плату на двох квартирах за незмінними ставками. З боку орендарів навіть натяку немає на зниження ціни. На цих об"єктах карантин я пройшов без втрат. Третя квартирка, зважаючи на завершення дії договору, з 18-го квітня стоїть порожньою, аж у вухах дзвенить. Навіть не здійснював прибирання. По-перше, за відсутності вільного руху міського транспорту влаштовувати перегляди було проблематичним заняттям, по-друге, за умов карантину потенційних клієнтів обмаль, по-третє, …. просто ліньки. Прибирання на днях таки організую, а ось закидання інфи на ОЛХ відкладу на 7-8 червня. Без відновлення руху міжміського транспорту на появу клієнтури у столиці надій мало, а це відновлення, ймовірно, відбудеться 1-го червня. Таким чином, на третьому об"єкті - два місяці безкорисного простою вперше за 20 років. Це якщо здам до 18-го числа. Дощі і холод набридли; загострюються бажання відсторонитися від цих вірусів, карантинів, різних обмежень і …. нарешті задихати на повні груди повітрям з фітонцидами та квітковими пахощами Бельдібі, Кемера, Гейнюка або хоча б кавово-кальяновим серпанком містечок за Аланьєю. Коли ж нарешті ???!!! Завершуймо цю карантинну дурню і повертаймося до задоволень попереднього життя. Рантьє не здатні жити у клітці !!!
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