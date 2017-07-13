В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:55
Перевіримо вангування Долярчика ;)
В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:01
Каков ценовой диапазон квартир с неизменной арендой.?
А) до 10 тыс
Б.)до 15 тыс
В) до 20 тыс
Г) до 30 тыс
То, что знаю я люди просили скидки в сегменте от 30, от 20, и пару раз от 15ти. Скидки были разные, от 20% до 25%
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:01
hume
Хрущ біля метро у прицентраллі, який нині сумує без роботи, до середини квітня здавав за 10 тисяч грн. З другої квартири на Осокорках, яку до 31.12.2019 здавав за 8300 грн, з середини лютого щомісяця накрапує 7500 грн. Третя, у локації неподалік першої, надає 10300 грн. У цьому ціновому сегменті навіть у кризові часи для орендодавців більше стабільності. Клієнту віддати десятку за житло легше, ніж більші суми, та й змінювати орендовану квартиру заради економії 2-3 тисяч немає сенсу, оскільки попит на цей сегмент високий і об"єктів зазвичай на усіх бажаючих бракує. Пошук нового житла - зайвий геморой.
Додано: Суб 30 тра, 2020 07:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вишнёвый. Гостинка.
До карантина за 6 тысяч улетала за 1 день экспозиции.
Выселил последних красавцев, за финансовые проблемы.
2 дня висит обьява на ОЛХ-5500-ни одного звонка.
До 5 конечно могу подвинуться, но меньше-пускай пустая стоит, чем убивать её будут.
Ну и с десяток квартир на этом сайте в диапазоне 5-6 рядом висят, хотя раньше улетали за пару дней, в этой ценовой категории.
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:00
Вже трошки меньше, а криза ще не починалася, як на мене, так, в окремих напрямках- суспхарч, частково транспорт, креативнi напрямки та зовн.туризм
Скоро(R)
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:03
Народ массово скупает дешевые утопленные и трошки битые тачки из Штатов, заправляет их 92м бензом по 17, снял маски и радостно считает, что все позади и жизнь наладилась.
Скоро(R)
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