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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1843184418451846>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 88
Виросли більш як на 50%
19%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
13%
11
Знизилися на 6 - 10%
2%
2
Знизилися на 11 - 25%
16%
14
Знизилися на 26 - 50%
30%
26
Знизилися більш як на 50%
8%
7
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:55

Перевіримо вангування Долярчика ;)

В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:01

  ihorkyiv написав:На минулому тижні зібрав орендну плату на двох квартирах за незмінними ставками. З боку орендарів навіть натяку немає на зниження ціни. На цих об"єктах карантин я пройшов без втрат.

Каков ценовой диапазон квартир с неизменной арендой.?
А) до 10 тыс
Б.)до 15 тыс
В) до 20 тыс
Г) до 30 тыс
То, что знаю я люди просили скидки в сегменте от 30, от 20, и пару раз от 15ти. Скидки были разные, от 20% до 25%
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:01

hume
Хрущ біля метро у прицентраллі, який нині сумує без роботи, до середини квітня здавав за 10 тисяч грн. З другої квартири на Осокорках, яку до 31.12.2019 здавав за 8300 грн, з середини лютого щомісяця накрапує 7500 грн. Третя, у локації неподалік першої, надає 10300 грн. У цьому ціновому сегменті навіть у кризові часи для орендодавців більше стабільності. Клієнту віддати десятку за житло легше, ніж більші суми, та й змінювати орендовану квартиру заради економії 2-3 тисяч немає сенсу, оскільки попит на цей сегмент високий і об"єктів зазвичай на усіх бажаючих бракує. Пошук нового житла - зайвий геморой.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вишнёвый. Гостинка.
До карантина за 6 тысяч улетала за 1 день экспозиции.
Выселил последних красавцев, за финансовые проблемы.
2 дня висит обьява на ОЛХ-5500-ни одного звонка.
До 5 конечно могу подвинуться, но меньше-пускай пустая стоит, чем убивать её будут.

Ну и с десяток квартир на этом сайте в диапазоне 5-6 рядом висят, хотя раньше улетали за пару дней, в этой ценовой категории.
vrpdoc
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:00

  Долярчик написав:В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©

Вже трошки меньше, а криза ще не починалася, як на мене, так, в окремих напрямках- суспхарч, частково транспорт, креативнi напрямки та зовн.туризм
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:03

Народ массово скупает дешевые утопленные и трошки битые тачки из Штатов, заправляет их 92м бензом по 17, снял маски и радостно считает, что все позади и жизнь наладилась.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:45

  vrpdoc написав:Вишнёвый. Гостинка.
До карантина за 6 тысяч улетала за 1 день экспозиции.
Выселил последних красавцев, за финансовые проблемы.
2 дня висит обьява на ОЛХ-5500-ни одного звонка.
До 5 конечно могу подвинуться, но меньше-пускай пустая стоит, чем убивать её будут.

Ну и с десяток квартир на этом сайте в диапазоне 5-6 рядом висят, хотя раньше улетали за пару дней, в этой ценовой категории.

в киеве двушки есть по 5, какая гостинка за 6 у черта на рогах?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-d ... bf5f9656bf
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... 521ef611bd
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:45

  vitaliian написав:
  vrpdoc написав:Вишнёвый. Гостинка.
До карантина за 6 тысяч улетала за 1 день экспозиции.
Выселил последних красавцев, за финансовые проблемы.
2 дня висит обьява на ОЛХ-5500-ни одного звонка.
До 5 конечно могу подвинуться, но меньше-пускай пустая стоит, чем убивать её будут.

Ну и с десяток квартир на этом сайте в диапазоне 5-6 рядом висят, хотя раньше улетали за пару дней, в этой ценовой категории.

в киеве двушки есть по 5, какая гостинка за 6 у черта на рогах?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-d ... bf5f9656bf
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... 521ef611bd

Вы такую двушку и снимаете со свежими обойками и стиралкой на кухне?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:22

  cherchiltank написав:Вісті з полєй
1 к центр - мінус 15 відсотків (самі попросили - погодився)
2к центр мінус 10 (сам запропонував)
4 к центр мінус 10 (хотіли мінус 20 були послані)
Офіс поділ - без змін (працюють люди)
Попереднє повідомлення щось не публікується, а хотілось поділитися з колегами лен лордами по темі)


Чому самі запропонували по 2к зниження ? Можна почути ход думок ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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