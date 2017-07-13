Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:55

В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!

За умови, що курс не стрибне вище 28!!!

Запам'ятайте цей твіт!©